Главарь РДК* задолжал России «крупную сумму»

ФССП: Главарь РДК* Денис Капустин** должен в России 750 рублей
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Долг Капустина** в России составляет 750 рублей
Долг Капустина** в России составляет 750 рублей Фото:

Денис Капустин (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), возглавляющий «Русский добровольческий корпус» (организация признана в России террористической и запрещена) и находящийся в международном розыске, имеет в России задолженность в размере 750 рублей. Об этом стало известно из судебных документов и данных Федеральной службы судебных приставов.

«Капустин должен в России 750 рублей по исполнительным документам. Производство по непогашенной задолженности было возбуждено в сентябре 2024 года», — указано в данных ФССП. Их опубликовало РИА Новости.

В ноябре главаря РДК Дениса Капустина заочно приговорили к пожизненному заключению. Согласно информации ФСБ, он сражался на стороне ВСУ. Летом 2022 года он пытался подорвать топливный объект в Волгоградской области. А в 2023 году Капустин был замечен в попытке организовать наступление на территорию Брянской области.

По версии следствия, 2 марта 2023 года на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района Брянской области с территории Украины проникла диверсионно-разведывательная группа, пишет «Царьград». По данным правоохранительных органов, злоумышленники открыли огонь по как минимум двум автомобилям, в результате погибли находившиеся за рулем водители. Одна из машин перевозила детей — десятилетнего мальчика и двух девочек — к школьному автобусу, который ожидал их в соседнем населенном пункте. Спустя несколько часов после вторжения РДК взял на себя ответственность за операцию. 

* «Русский добровольческий корпус», РДК — организация признана в России террористической и запрещена

** Денис Капустин внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов

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Денис Капустин (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), возглавляющий «Русский добровольческий корпус» (организация признана в России террористической и запрещена) и находящийся в международном розыске, имеет в России задолженность в размере 750 рублей. Об этом стало известно из судебных документов и данных Федеральной службы судебных приставов. «Капустин должен в России 750 рублей по исполнительным документам. Производство по непогашенной задолженности было возбуждено в сентябре 2024 года», — указано в данных ФССП. Их опубликовало РИА Новости. В ноябре главаря РДК Дениса Капустина заочно приговорили к пожизненному заключению. Согласно информации ФСБ, он сражался на стороне ВСУ. Летом 2022 года он пытался подорвать топливный объект в Волгоградской области. А в 2023 году Капустин был замечен в попытке организовать наступление на территорию Брянской области. По версии следствия, 2 марта 2023 года на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района Брянской области с территории Украины проникла диверсионно-разведывательная группа, пишет «Царьград». По данным правоохранительных органов, злоумышленники открыли огонь по как минимум двум автомобилям, в результате погибли находившиеся за рулем водители. Одна из машин перевозила детей — десятилетнего мальчика и двух девочек — к школьному автобусу, который ожидал их в соседнем населенном пункте. Спустя несколько часов после вторжения РДК взял на себя ответственность за операцию.  * «Русский добровольческий корпус», РДК — организация признана в России террористической и запрещена ** Денис Капустин внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов
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