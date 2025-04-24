Путин перестраивает экономику из-за торговой войны Трампа

Президент Владимир Путин перестраивает экономику из-за рисков глобальной торговой войны. На совещании по экономическим вопросам 24 апреля он призвал использовать турбулентность в мире для укрепления собственного производства. Как объяснил URA.RU доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков, Путин снижает зависимость России от цен на нефть и газ, повышая роль несырьевых товаров в экономике.
«Постоянный, предметный анализ текущей ситуации в экономике крайне важен. Он всегда в нашем поле зрения, особенно сейчас, когда международная экономическая обстановка объективно усложняется, когда товарные, финансовые рынки испытывают серьезные колебания из-за обострения глобальной конкурентной борьбы», — заявил Путин.
Важно не только следить за изменениями в мире, но и использовать открывающиеся возможности для развития своего производства, торговых связей и экспорта, укрепления экономики в целом, подчеркнул президент. По его словам, в России идет спланированная «мягкая посадка». Это нужно для того, чтобы побороть инфляцию, которая все еще находится на высокой отметке более 10%, и сохранить рост экономики.
Президент отметил рост обрабатывающей промышленности в России в начале 2025 года более чем на 5%. Наиболее сложным вызовом он считает снижение объемов жилого строительства. Путин призвал держать этот вопрос «на особом контроле», так как темпы строительства напрямую влияют на доступность жилья и другие смежные отрасли — от производства стройматериалов до выпуска мебели и бытовой техники.
Торговая война Дональда Трампа стала в апреле основной темой обсуждения для экономистов со всего мира. Вашингтон несколько раз поднимал пошлины для китайских товаров, сейчас они составляют 125%. США ввели повышенные ставки и для десятков других стран, но с 9 апреля приостановили это решение на 90 дней. Против России дополнительные пошлины не вводились, но ситуация в мире не может не отразиться на отечественной экономике — именно к этому готовится Путин, считает экономист Максим Чирков. «Риски и неопределенность возрастают. Властям нужно оперативно ответить на происходящее в мировой экономике, чтобы сохранить рекордные за много лет темпы роста.
По большому счету, предстоящие сложности еще никто не ощутил, но введенные Трампом пошлины сильно повлияют на мировую торговлю. Российская экономика тоже может пострадать из-за торговых войн, в том числе из-за проседания цен на энергоресурсы», — заявил Чирков.
Вместе с тем Россия все меньше зависит от ситуации на внешних рынках и стоимости нефти, добавил экономист. По его словам, основой развития экономики становится внутренний спрос, создание производств и своих товаров. «Четвертая в мире российская экономика может извлечь выгоду из обострения между США и Китаем. В 2025 году у России есть все шансы увеличить темпы экономического роста и международной торговли. Нужно реагировать не только на сложности, но и открывающиеся возможности», — резюмировал собеседник URA.RU.
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