Telegraph: Стармер надеется на прекращение огня на Украине к лету

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил надежду на достижение прекращения огня на Украине к лету 2024 года. Об этом сообщает издание Telegraph, ссылаясь на заявление главы британского правительства. По словам Стармера, вопрос урегулирования конфликта на Украине остается ключевым для международной безопасности, и Лондон рассчитывает на скорое объявление перемирия.
«Он также сказал, что надеется, что прекращение огня может быть объявлено к лету», — пишет издание. Кроме того, Стармер подчеркнул, что, несмотря на существующие разногласия между Европой и США, Великобритания считает невозможным отказ от сотрудничества с Америкой в вопросах безопасности и поддержки Украины. «Многие люди призывают нас двигаться в направлении только Европы, а не Европы и Америки вместе. Я считаю, что это в принципе неправильно, как в отношении Украины, так и в целом», — заявил премьер-министр.
Британские власти, вероятно, не поддержат инициативу Франции по отправке войск на территорию Украины из-за чрезмерных рисков, сообщает газета The Times. Как отметил источник издания, у Соединенного Королевства отсутствуют необходимые ресурсы для развертывания сухопутных сил на Украине.
Кроме того, собеседник подчеркнул, что подобную жесткую позицию последовательно отстаивала лишь Франция. Авторы публикации предполагают, что Лондон сделает акцент на оказании помощи в восстановлении и перевооружении украинских вооруженных сил, вместо направления собственных военных, передает телеканал 360.
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