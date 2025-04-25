Шойгу развеял миф об огромной преступности в РФ среди мигрантов

Мигранты совершают около 2% от общего числа преступлений в России. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
«По состоянию на конец прошлого года в России находились 6,3 миллиона иностранных граждан, в 2023 году — 5,9 миллиона человек. При этом количество совершенных ими преступлений практически не изменилось и составило 38,6 тысяч. Это около 2% от общего количества зарегистрированных в стране преступлений», — рассказал Шойгу в интервью с ТАСС.
Кроме того, он уточнил, что доля мигрантов, превысивших сроки законного пребывания в РФ, превышает 10%. На иностранных граждан за год было составлено 3,4 миллиона протоколов об административных правонарушениях. Около 1,5 тысячи человек были лишены российского гражданства за тяжкие и особо тяжкие преступления.
Также Сергей Шойгу рассказал об общей ситуации с преступностью в России. Он отметил устойчивую тенденцию к снижению уровня преступности за последние годы. Так, за 2024 год в стране зарегистрировано 1,9 миллион преступлений, что на 1,8% меньше, чем годом ранее. В то же время происходит рост числа тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных организованными группами (на 17,1%), а также увеличение числа мошенничеств (на 2,8%) и коррупционных преступлений (на 5,8%).
Секретарь Совбеза выразил обеспокоенность большим количеством тяжких преступлений среди несовершеннолетних: почти каждый девятый подросток находился в состоянии алкогольного опьянения во время совершения правонарушения, а каждый пятый ранее уже нарушал закон. Среди проблем также выделены недостаточная укомплектованность правоохранительных органов и нерешенные вопросы привлечения граждан к охране общественного порядка.
Ранее МВД сообщало, что в России за январе был зафиксирован рост числа преступлений, совершенных мигрантами. Иностранцы и нелегалы совершили 4,4 тысячи преступлений, что на 17,3% больше по сравнению с январем 2024 года.
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