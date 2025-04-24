Российский актер Евгений Цыганов получил главную награду на Московском Международном кинофестивале, организованном режиссером Никитой Михалковым. Цыганов, прежде всего, известен своими ролями в любовных картинах, однако он также является актером театра, музыкантом и режиссером.
Он несколько раз оказывался в центре скандалов, выступая с критикой СВО и поддерживая режиссера Олега Сенцова (признанного в РФ террористом и экстремистом), а также во время ухода от фактической жены Ирины Леоновой к более молодой актрисе Юлии Снигирь. О разнообразном творческом пути Цыганова, обретении амплуа героя-любовника, личной жизни и неоднозначной позиции — в материале URA.RU.
Сквозь Таганку и «Щуку»
Цыганов родился 15 марта 1979 года в Москве. Его родители были инженерами. В детстве он музицировал на фортепиано, играл в Театре на Таганке, учился в Московской международной киношколе, из которой его выгнали в 15 лет.
Школу актер закончил экстерном. Хотел поступить на журфак, по передумал и поступил в «Щуку» — Театральный институт имени Бориса Щукина. Через год перешел в ГИТИС, где получил режиссерское образование. После выпуска стал актером в «Мастерской Петра Фоменко», в которой играет до сих пор.
Ключевые моменты в жизни Цыганова
В подростковом возрасте Цыганов в течение четырех лет играл в рок-группе A.S, затем — в брит-поп коллективе «Гренки». После этого основал рок-группу POKAPRET, которой Московский метрополитен одобрил игру в подземных переходах. Однако она выступала и на больших площадках, в частности, на легендарном фестивале «Нашествие». Основной площадкой для коллектива является петербургский клуб «Грибоедов».
В театре Цыганов с самого начала часто играл ключевых персонажей — Карандышева в «Бесприданнице», Тригорина в «Чайке», Режиссера в «Моцарт. „Дон Жуан“. Генеральная репетиция» и других. В 2014 году он самостоятельно поставил спектакль «Олимпия», для которой сам написал музыку, а также сыграл там одну из ролей. Помимо этого, Цыганов играл в постановках в Театре кукол имени режиссера Сергея Образцова, который является родственником Цыганова по линии отца.
Дебютом Цыганова в киноиндустрии стала роль в фильме «Коллекционер», который очень не понравился критикам, но понравился зрителям. За роль во втором фильме — «Займемся любовью», получил награду «Кинотавр» в номинации «Лучшая роль второго плана».
В последующих картинах — «Прогулка», «Русалка» «Дети Арбата» — Цыганов уже играл главные роли, и, в основном, романтичные. Постепенно за Цыгановым закрепилось характерное амплуа эгоцентричного холодного героя-любовника и звание секс-символа. При этом карьера актера после произошедшего около 20 лет назад взлета так и не переживала значимых падений — он всегда остается востребованным.
Широко известны роли Цыганова в картинах «Оттепель», «Про любовь», «Питер FM», «Нежность». В 2015 году снялся в российско-украинском фильме «Битва за Севастополь».
От семерых детей к Снигирь
В течение десяти лет Цыганов жил в фактическом браке с актрисой Ириной Леоновой. У пары было шесть детей. Когда партнерша ждала седьмого ребенка, Цыганов ушел к другой актрисе — Юлии Снигирь, с которой они познакомились на съемках сериала «С чего начинается Родина». Спустя пять лет и рождение сына Федора, пара обвенчалась. В обществе этот союз не одобрили, сама Снигирь жаловалась на то, что ей приходится сталкиваться с критикой и травлей, что якобы именно из-за нее Цыганов бросил Леонову и детей.
Бывшая партнерша не обвиняла актера. А тот сохраняет отношения с детьми.
Критика СВО, о которой забыли
Сразу после начала СВО Цыганов записал видеообращение, в котором раскритиковал действия России. Позже он удалил ролик, но произнесенные им слова остались в сети.
«Меня зовут Евгений Цыганов и я против [конфликта]!», — заявил тогда актер. По его словам, продолжающиеся на протяжении восьми лет обстрелы ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областей со стороны Украины якобы должны были решаться только российскими дипломатами. В дополнение к этому он подчеркивал, что в нем течет украинская кровь, и апеллировал к советским солдатам, которые якобы никогда бы не смогли представить, что РФ пойдет на Киев.
А до этого Цыганов выступал с поддержкой режиссера Олега Сенцова (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов) и тоже записывал об этом видео. Данного режиссера осудили за подготовку теракта, а затем передали Украине в рамках обмена.
После премьеры фильма «Мастер и Маргарита» многие эксперты возмутились, почему фильм, содержащий антироссийские элементы, снятый режиссером Михаилом Лошкиным, который выступал против СВО и политики РФ, показывают в российских кинотеатрах. В ряде обвинений звучала и критика в адрес Цыганова и забытых высказываниях.
«Человек с одной унылой рожей» и критика Борисова
Цыганов сообщал, что зрители часто критикуют его за выражение лица. Об этом она рассказывал в интервью Youtube-каналу Forbes
«Меня все время обвиняют, говорят, этот человек с одной рожей унылой, невозможно смотреть. В меня это летит бесконечно, ну, а может и конечно, я не знаю», — сообщилактер. По его словам, это уныние — только внешняя черта, а внутри он счастлив.
В том же интервью Цыганов заявлял, что не гонится за признанием и известностью. На вопрос об успехе актера Юры Борисова, которого номинировали на «Оскар» за лучшую игру второго плана, он ответил, что не считает последнего великим актером, а относит такое событие скорее к удаче и хорошей карме.
Лучший актер
Цыганов стал лучшим актером на 47 Московском Международном кинофестивале (ММКФ), президентом которого является режиссер Никита Михалков. Последний часто высказывается в поддержку России и спецоперации на Украине. В частности, он говорил, что СВО послал бог.
*Олег Сенцов — внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов
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