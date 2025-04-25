Эксперт рассказал, как увеличить шансы на одобрение заявки на кредит

Банки стали отказывать в кредитах 80% заемщиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Эксперт дал совет, что сделать перед тем, как идти в банк за кредитом
Эксперт дал совет, что сделать перед тем, как идти в банк за кредитом Фото:

Российские банки стали чаще отказывать заемщикам в выдаче кредитов — доля отказов превысила 80%. Чаще отрицательное решение получают те, чья долговая нагрузка превышает 50% от дохода. Поэтому перед обращением в банк следует заказать свою кредитную историю и сверить все долговые обязательства, в том числе по кредитным картам, рассказал в интервью URA.RU директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков.

«Нужно разделить сумму всех ежемесячных платежей с учетом договора, который человек планирует оформить, на свой ежемесячный доход. Если получится больше половины, банк скорее всего отклонит заявку. Возможно, стоит закрыть карты или досрочно погасить менее значительный кредит, а затем подавать заявку», — сказал Волков.

В различных сегментах кредитования доля отказов разная, уточнил собеседник URA.RU. Самая высокая она в POS-кредитах, которые оформляют в магазинах при покупке товаров, — 89%. Реже всего отказывают в выдаче обеспеченной залогом ипотеки — в 46% случаев. Однако с 1 апреля высокий показатель долговой нагрузки стал основанием и для отказа в жилищных займах.

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Российские банки стали чаще отказывать заемщикам в выдаче кредитов — доля отказов превысила 80%. Чаще отрицательное решение получают те, чья долговая нагрузка превышает 50% от дохода. Поэтому перед обращением в банк следует заказать свою кредитную историю и сверить все долговые обязательства, в том числе по кредитным картам, рассказал в интервью URA.RU директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков. «Нужно разделить сумму всех ежемесячных платежей с учетом договора, который человек планирует оформить, на свой ежемесячный доход. Если получится больше половины, банк скорее всего отклонит заявку. Возможно, стоит закрыть карты или досрочно погасить менее значительный кредит, а затем подавать заявку», — сказал Волков. В различных сегментах кредитования доля отказов разная, уточнил собеседник URA.RU. Самая высокая она в POS-кредитах, которые оформляют в магазинах при покупке товаров, — 89%. Реже всего отказывают в выдаче обеспеченной залогом ипотеки — в 46% случаев. Однако с 1 апреля высокий показатель долговой нагрузки стал основанием и для отказа в жилищных займах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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