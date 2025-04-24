Зачем Уиткофф снова планирует прилететь в Москву к Путину

Семибратов: новый визит Уиткоффа в Россию будет сигналом Москве от Трампа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Уиткоффа в Россию будет сигналом, что США готовы говорить с Россией, считает эксперт
Визит Уиткоффа в Россию будет сигналом, что США готовы говорить с Россией, считает эксперт Фото:

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф снова отправится в Москву, чтобы показать российскому руководству готовность продолжить диалог. Американцы видят, что двусторонние отношения складываются конструктивно, объяснил в интервью URA.RU замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов ИСИП РУДН Евгений Семибратов.

«Консультации, которые продолжатся между нашим президентом и спецпосланником Уиткоффом, говорят о том, что администрация президента США Дональда Трампа высоко оценила вклад России в дело мирного урегулирования. Приезд Уиткоффа будет сигналом со стороны американцев о готовности дальше вести диалог с Россией», — считает эксперт.

В Вашингтоне увидели, что в Москве, в отличие от Украины и Западной Европы с глубоким уважением и вниманием относятся к инициативам главы Белого дома, отметил Семибратов. По его словам, Соединенные Штаты продолжат отношения с Россией, даже если выйдут из переговорного процесса по Украине.

Ранее американское издание Axios сообщило со ссылкой на источники, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным в пятницу 25 апреля. Белый дом и Кремль подтверждали, что дипломат совершит визит в Россию на этой неделе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф снова отправится в Москву, чтобы показать российскому руководству готовность продолжить диалог. Американцы видят, что двусторонние отношения складываются конструктивно, объяснил в интервью URA.RU замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов ИСИП РУДН Евгений Семибратов. «Консультации, которые продолжатся между нашим президентом и спецпосланником Уиткоффом, говорят о том, что администрация президента США Дональда Трампа высоко оценила вклад России в дело мирного урегулирования. Приезд Уиткоффа будет сигналом со стороны американцев о готовности дальше вести диалог с Россией», — считает эксперт. В Вашингтоне увидели, что в Москве, в отличие от Украины и Западной Европы с глубоким уважением и вниманием относятся к инициативам главы Белого дома, отметил Семибратов. По его словам, Соединенные Штаты продолжат отношения с Россией, даже если выйдут из переговорного процесса по Украине. Ранее американское издание Axios сообщило со ссылкой на источники, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным в пятницу 25 апреля. Белый дом и Кремль подтверждали, что дипломат совершит визит в Россию на этой неделе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...