Зачем Уиткофф снова планирует прилететь в Москву к Путину

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф снова отправится в Москву, чтобы показать российскому руководству готовность продолжить диалог. Американцы видят, что двусторонние отношения складываются конструктивно, объяснил в интервью URA.RU замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов ИСИП РУДН Евгений Семибратов.
«Консультации, которые продолжатся между нашим президентом и спецпосланником Уиткоффом, говорят о том, что администрация президента США Дональда Трампа высоко оценила вклад России в дело мирного урегулирования. Приезд Уиткоффа будет сигналом со стороны американцев о готовности дальше вести диалог с Россией», — считает эксперт.
В Вашингтоне увидели, что в Москве, в отличие от Украины и Западной Европы с глубоким уважением и вниманием относятся к инициативам главы Белого дома, отметил Семибратов. По его словам, Соединенные Штаты продолжат отношения с Россией, даже если выйдут из переговорного процесса по Украине.
Ранее американское издание Axios сообщило со ссылкой на источники, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным в пятницу 25 апреля. Белый дом и Кремль подтверждали, что дипломат совершит визит в Россию на этой неделе.
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