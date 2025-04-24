Турецкие авиакомпании разрешили россиянам сдать билеты без штрафов

Авиакомпании Турции предоставили пассажирам возможность вернуть билеты на внутренние рейсы или изменить дату вылета без уплаты штрафных сборов. Это связано с землетрясением, произошедшим в Стамбуле.
«Турецкие авиакомпании Pegasus, Turkish Airlines и AJet разрешили пассажирам сдать без штрафов билеты на внутренние рейсы или поменять дату вылета в связи с землетрясением в Стамбуле», — сообщает корреспондент РИА Новости. Авиакомпания Pegasus проинформировала, что пассажиры внутренних рейсов, вылетающих из Стамбула или прилетающих в этот город, до вечера пятницы имеют возможность без дополнительной платы перенести дату вылета на любой рейс в течение ближайшей недели либо оформить билет с открытой датой.
В Turkish Airlines и Ajet заявили, что до 7 мая принимают обращения от пассажиров, чьи рейсы отправлялись из Стамбула или прибывали в этот город. Представители авиакомпаний также пообещали осуществить возврат средств за билеты, которые не были использованы.
Как URA.RU писало ранее, в среду, 23 апреля, в 12:49 по московскому времени в Мраморном море неподалеку от побережья Стамбула произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла, за которым последовала серия афтершоков. По официальным данным, в результате пострадали 236 человек. Это обстоятельство не мешает россиянам планировать отдых. Туроператоры не зафиксировали обращений клиентов с просьбой отменить туры в Стамбул или прервать отдых досрочно, пишет Телеканал 360.
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