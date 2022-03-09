09 марта 2022
08 марта 2022
05 марта 2022

В деле экс-главы дептранспорта ЯНАО выявили новый эпизод

© Служба новостей «URA.RU»
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Артюхов и Моор посетили Надым, першиков максим
Максим Першиков обвиняется в получении взятки в размере почти 22 млн рублей Фото:
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Коррупционные скандалы на Ямале

Управление Следственного комитета России по ЯНАО выявило новый эпизод в деле экс-главы окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства Максима Першикова. Как сообщается на официальном сайте СКР ЯНАО, чиновник в 2018 году получил взятку в размере почти 22 млн рублей от руководителей коммерческих организаций.

«Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по ЯНАО в ходе предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному в отношении экс-директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, выявлено новое преступление, квалифицируемое по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данным следствия, в феврале 2018 года директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа получил от своих знакомых — фактических руководителей коммерческой организации взятку в размере 21,9 млн рублей», — говорится в сообщении следователей.

За это экс-глава департамента транспорта и дорожного хозяйства помог заключить коммерческой организации и ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» государственных контрактов на выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог. А также он обеспечил непринятие мер ответственности за нарушение ООО условий контракта.

Ранее URA.RU сообщало, что в отношении экс-директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Максима Першикова следователями был найден дополнительный эпизод в уголовном деле. Он получил взятку в размере 1,5 млн рублей от коммерческой организации. А еще ранее он был арестован по обвинению в получении взятки в 3 млн рублей. Помимо этого экс-директор филиала ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Эдуард Носань предстанет перед судом за получение взятки.

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Управление Следственного комитета России по ЯНАО выявило новый эпизод в деле экс-главы окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства Максима Першикова. Как сообщается на официальном сайте СКР ЯНАО, чиновник в 2018 году получил взятку в размере почти 22 млн рублей от руководителей коммерческих организаций. «Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по ЯНАО в ходе предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному в отношении экс-директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, выявлено новое преступление, квалифицируемое по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данным следствия, в феврале 2018 года директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа получил от своих знакомых — фактических руководителей коммерческой организации взятку в размере 21,9 млн рублей», — говорится в сообщении следователей. За это экс-глава департамента транспорта и дорожного хозяйства помог заключить коммерческой организации и ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» государственных контрактов на выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог. А также он обеспечил непринятие мер ответственности за нарушение ООО условий контракта. Ранее URA.RU сообщало, что в отношении экс-директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Максима Першикова следователями был найден дополнительный эпизод в уголовном деле. Он получил взятку в размере 1,5 млн рублей от коммерческой организации. А еще ранее он был арестован по обвинению в получении взятки в 3 млн рублей. Помимо этого экс-директор филиала ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Эдуард Носань предстанет перед судом за получение взятки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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