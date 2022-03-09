09 марта 2022

Приставы вскрыли дверь екатеринбурженки из-за протекающей трубы. Ее соседи месяцами жили без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Виталию Бережному, подозреваемому в убийстве Насти Муравьевой, в Ленинском районном суде. Тюмень, пристав
Судебные приставы вскрыли квартиру после безуспешных уговоров Фото:

Судебные приставы вскрыли дверь жительницы дома на улице Советская, 9 в Екатеринбурге. Женщина топила соседей и отказывалась пускать в свою квартиру ремонтников. Об этом сообщили в пресс-службе ФССП по Свердловской области. Соседи женщины были вынуждены долгое время жить без воды.

«Судебные приставы обеспечили доступ в жилое помещение для осуществления работ по возобновлению холодного и горячего водоснабжения многоквартирного дома», — говорится на официальном сайте ведомства. Там подчеркнули, что управляющая компания отключила водоснабжение во всем подъезде, потому что местная жительница регулярно затапливала нижние этажи и не открывала дверь коммунальным работникам.

Соседи обратились в суд. Приставы пытались уговорить женщину открыть дверь добровольно, но она регулярно отказывалась.

В разговоре с URA.RU представитель пресс-службы подчеркнула, что из-за нежелания екатеринбурженки пускать приставов в квартиру, ее соседи несколько месяцев жили без воды. Обращение местных жителей в суд было вынужденной мерой, добавили там.

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Судебные приставы вскрыли дверь жительницы дома на улице Советская, 9 в Екатеринбурге. Женщина топила соседей и отказывалась пускать в свою квартиру ремонтников. Об этом сообщили в пресс-службе ФССП по Свердловской области. Соседи женщины были вынуждены долгое время жить без воды. «Судебные приставы обеспечили доступ в жилое помещение для осуществления работ по возобновлению холодного и горячего водоснабжения многоквартирного дома», — говорится на официальном сайте ведомства. Там подчеркнули, что управляющая компания отключила водоснабжение во всем подъезде, потому что местная жительница регулярно затапливала нижние этажи и не открывала дверь коммунальным работникам. Соседи обратились в суд. Приставы пытались уговорить женщину открыть дверь добровольно, но она регулярно отказывалась. В разговоре с URA.RU представитель пресс-службы подчеркнула, что из-за нежелания екатеринбурженки пускать приставов в квартиру, ее соседи несколько месяцев жили без воды. Обращение местных жителей в суд было вынужденной мерой, добавили там.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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