Судебные приставы вскрыли квартиру после безуспешных уговоров Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Судебные приставы вскрыли дверь жительницы дома на улице Советская, 9 в Екатеринбурге. Женщина топила соседей и отказывалась пускать в свою квартиру ремонтников. Об этом сообщили в пресс-службе ФССП по Свердловской области. Соседи женщины были вынуждены долгое время жить без воды.

«Судебные приставы обеспечили доступ в жилое помещение для осуществления работ по возобновлению холодного и горячего водоснабжения многоквартирного дома», — говорится на официальном сайте ведомства. Там подчеркнули, что управляющая компания отключила водоснабжение во всем подъезде, потому что местная жительница регулярно затапливала нижние этажи и не открывала дверь коммунальным работникам.

Соседи обратились в суд. Приставы пытались уговорить женщину открыть дверь добровольно, но она регулярно отказывалась.

В разговоре с URA.RU представитель пресс-службы подчеркнула, что из-за нежелания екатеринбурженки пускать приставов в квартиру, ее соседи несколько месяцев жили без воды. Обращение местных жителей в суд было вынужденной мерой, добавили там.