Судебные приставы вскрыли дверь жительницы дома на улице Советская, 9 в Екатеринбурге. Женщина топила соседей и отказывалась пускать в свою квартиру ремонтников. Об этом сообщили в пресс-службе ФССП по Свердловской области. Соседи женщины были вынуждены долгое время жить без воды.
«Судебные приставы обеспечили доступ в жилое помещение для осуществления работ по возобновлению холодного и горячего водоснабжения многоквартирного дома», — говорится на официальном сайте ведомства. Там подчеркнули, что управляющая компания отключила водоснабжение во всем подъезде, потому что местная жительница регулярно затапливала нижние этажи и не открывала дверь коммунальным работникам.
Соседи обратились в суд. Приставы пытались уговорить женщину открыть дверь добровольно, но она регулярно отказывалась.
В разговоре с URA.RU представитель пресс-службы подчеркнула, что из-за нежелания екатеринбурженки пускать приставов в квартиру, ее соседи несколько месяцев жили без воды. Обращение местных жителей в суд было вынужденной мерой, добавили там.
Судебные приставы вскрыли дверь жительницы дома на улице Советская, 9 в Екатеринбурге. Женщина топила соседей и отказывалась пускать в свою квартиру ремонтников. Об этом сообщили в пресс-службе ФССП по Свердловской области. Соседи женщины были вынуждены долгое время жить без воды. «Судебные приставы обеспечили доступ в жилое помещение для осуществления работ по возобновлению холодного и горячего водоснабжения многоквартирного дома», — говорится на официальном сайте ведомства. Там подчеркнули, что управляющая компания отключила водоснабжение во всем подъезде, потому что местная жительница регулярно затапливала нижние этажи и не открывала дверь коммунальным работникам. Соседи обратились в суд. Приставы пытались уговорить женщину открыть дверь добровольно, но она регулярно отказывалась. В разговоре с URA.RU представитель пресс-службы подчеркнула, что из-за нежелания екатеринбурженки пускать приставов в квартиру, ее соседи несколько месяцев жили без воды. Обращение местных жителей в суд было вынужденной мерой, добавили там.