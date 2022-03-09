Пермским зекам передавали телефоны в банках с персиками

В консервах сотрудники ФСИН нашли телефоны, зарядки и шнуры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В пермской исправительной колонии №29 сотрудники учреждения изъяли консервы с персиками и тушенкой, которые должны были передать заключенным. В упаковке были обнаружены запрещенные предметы.

«Ухищренным способом в металлических банках было спрятано 8 сотовых телефонов, 10 USB-шнуров и 2 зарядных устройства», — сообщает пресс-служба ГУФСИН по Пермскому краю. Внимание сотрудников колонии привлекла нарушенная целостность металлических банок.

По данному факту составлены материалы об административном правонарушении. Гражданина, пытавшегося передать телефоны таким способом, ожидает суд. Ранее над территорией другой колонии в Пермском крае был сбит дрон, с помощью которого пытались доставить заключенным телефон и наркотики. Управлявшего дроном пермяка задержали.