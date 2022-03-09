09 марта 2022

Пермским зекам передавали телефоны в банках с персиками

© Служба новостей «URA.RU»
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Гремячинск и его окрестности. Пермский край, общежитие, фсин, центр социальной адаптации заключенных, тюремный коридор
В консервах сотрудники ФСИН нашли телефоны, зарядки и шнуры Фото:

В пермской исправительной колонии №29 сотрудники учреждения изъяли консервы с персиками и тушенкой, которые должны были передать заключенным. В упаковке были обнаружены запрещенные предметы.

«Ухищренным способом в металлических банках было спрятано 8 сотовых телефонов, 10 USB-шнуров и 2 зарядных устройства», — сообщает пресс-служба ГУФСИН по Пермскому краю. Внимание сотрудников колонии привлекла нарушенная целостность металлических банок.

По данному факту составлены материалы об административном правонарушении. Гражданина, пытавшегося передать телефоны таким способом, ожидает суд. Ранее над территорией другой колонии в Пермском крае был сбит дрон, с помощью которого пытались доставить заключенным телефон и наркотики. Управлявшего дроном пермяка задержали.

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В пермской исправительной колонии №29 сотрудники учреждения изъяли консервы с персиками и тушенкой, которые должны были передать заключенным. В упаковке были обнаружены запрещенные предметы. «Ухищренным способом в металлических банках было спрятано 8 сотовых телефонов, 10 USB-шнуров и 2 зарядных устройства», — сообщает пресс-служба ГУФСИН по Пермскому краю. Внимание сотрудников колонии привлекла нарушенная целостность металлических банок. По данному факту составлены материалы об административном правонарушении. Гражданина, пытавшегося передать телефоны таким способом, ожидает суд. Ранее над территорией другой колонии в Пермском крае был сбит дрон, с помощью которого пытались доставить заключенным телефон и наркотики. Управлявшего дроном пермяка задержали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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