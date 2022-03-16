16 марта 2022

Пассажиров будут жестче обыскивать в метро Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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В екатеринбургском метрополитене усилены меры безопасности. Екатеринбург, проверка документов, екатеринбургский метрополитен, площадь 1905года, метро
Пассажиров метрополитена будут тщательнее осматривать Фото:

Пассажиров екатеринбургского метро будут жестче обыскивать на входе. Усиление контроля коснулось также аэропорта «Кольцово», железнодорожного вокзала и автовокзалов Екатеринбурга. К решению об усилении досмотровых мер пришла антитеррористическая комиссия в Свердловской области. Поручение выложено на официальном сайте комиссии.

«На объектах транспортной инфраструктуры (аэропорт „Кольцово“, вокзал железнодорожной станции Екатеринбург-пассажирский, станции Екатеринбургского метрополитена, автовокзалы „Южный“ и „Северный“ города Екатеринбурга), а также транспортных средствах городского пассажирского транспорта. Усилить контроль за качеством проводимых досмотровых мероприятий», — говорится в поручении комиссии.

Ранее URA.RU писало, что в 2017 году, на фоне теракта в метро Санкт-Петербурга, на станциях екатеринбургского метрополитена поставили металлоискатели. На входе на станции у всех пассажиров осматривали даже небольшие сумки и пакеты.

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Пассажиров екатеринбургского метро будут жестче обыскивать на входе. Усиление контроля коснулось также аэропорта «Кольцово», железнодорожного вокзала и автовокзалов Екатеринбурга. К решению об усилении досмотровых мер пришла антитеррористическая комиссия в Свердловской области. Поручение выложено на официальном сайте комиссии. «На объектах транспортной инфраструктуры (аэропорт „Кольцово“, вокзал железнодорожной станции Екатеринбург-пассажирский, станции Екатеринбургского метрополитена, автовокзалы „Южный“ и „Северный“ города Екатеринбурга), а также транспортных средствах городского пассажирского транспорта. Усилить контроль за качеством проводимых досмотровых мероприятий», — говорится в поручении комиссии. Ранее URA.RU писало, что в 2017 году, на фоне теракта в метро Санкт-Петербурга, на станциях екатеринбургского метрополитена поставили металлоискатели. На входе на станции у всех пассажиров осматривали даже небольшие сумки и пакеты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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