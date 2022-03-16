Пассажиров будут жестче обыскивать в метро Екатеринбурга

Пассажиров метрополитена будут тщательнее осматривать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пассажиров екатеринбургского метро будут жестче обыскивать на входе. Усиление контроля коснулось также аэропорта «Кольцово», железнодорожного вокзала и автовокзалов Екатеринбурга. К решению об усилении досмотровых мер пришла антитеррористическая комиссия в Свердловской области. Поручение выложено на официальном сайте комиссии.

«На объектах транспортной инфраструктуры (аэропорт „Кольцово“, вокзал железнодорожной станции Екатеринбург-пассажирский, станции Екатеринбургского метрополитена, автовокзалы „Южный“ и „Северный“ города Екатеринбурга), а также транспортных средствах городского пассажирского транспорта. Усилить контроль за качеством проводимых досмотровых мероприятий», — говорится в поручении комиссии.

Ранее URA.RU писало, что в 2017 году, на фоне теракта в метро Санкт-Петербурга, на станциях екатеринбургского метрополитена поставили металлоискатели. На входе на станции у всех пассажиров осматривали даже небольшие сумки и пакеты.