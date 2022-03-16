Курганский генерал выступил против ущемления прав кошек

У генерал-майора в отставке Владимира Усманова 11 кошек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Генерал-майор в отставке, бывший советник губернатора Курганской области по патриотическому воспитанию Владимир Усманов выступил против ущемления «кошачьих прав» из-за санкций, введенных в отношении россиян. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«От имени наших 11 домашних кошек выражаем презрение Европе за ущемление кошачьих прав! Русские кошки не сдаются!», — написал Владимир Усманов на своей странице во «ВКонтакте» в ответ на запрет домашним питомцам россиян участвовать в международных выставках.

Владимир Усманов пояснил URA.RU, что его семья приютила бездомных кошек. Сейчас животные стерилизованы, регулярно бывают на осмотрах у ветеринара. «Кормим покупным кошачьим кормом, разным, потому как возраст у кисок тоже разный. Проблем с покупкой корма нет, но тревожит что могут ввести санкции на корм. Это какими же надо быть нелюдями. Запад запретил участие кошек и собак из России в международных выставках, считаю, что опустились на самое дно, но это не убавит нашу любовь к домашним питомцам», — добавил собеседник.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте «Магнит» установил лимит на покупку корма для кошек. За один раз можно купить не больше пяти пакетиков кошачьего корма.

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