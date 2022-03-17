Пермский KFC официально отказался закрываться

Рестораны KFC в Перми продолжат работу Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Сеть кафе KFC в Перми официально сообщила об отказе закрывать заведения, несмотря на заявление компании Yum! Brands о приостановке деятельности в России. Уведомление об этом обладатель франшизы ООО «КФС Пирамида» направила в госинспекцию по труду.

«Инспекцией труда получен ответ, в котором говорится, что ООО „КФС Пирамида“ является российской компанией, осуществляющая свою деятельность на основании договора франчайзинга. Компанией КФС решения о приостановления деятельности ресторанов юридическим лицом не принималось», — сообщается на сайте госинспекции труда в Пермском крае.

Компания Yum! Brands заявила о приостановке деятельности ресторанов KFC в России 9 марта. Аналогичное решение принял и McDonald’s. Но в Перми сети продолжают работу. С началом спецоперации на Украине, инициированной президентом России Владимиром Путиным 24 февраля, Запад обрушил на Россию массовые санкции. Иностранные компании начали угрожать уходом с российского рынка, а затем начали покидать страну.