17 марта 2022

Пермский KFC официально отказался закрываться

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KFC. Тюмень, kfc, кфс
Рестораны KFC в Перми продолжат работу Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Сеть кафе KFC в Перми официально сообщила об отказе закрывать заведения, несмотря на заявление компании Yum! Brands о приостановке деятельности в России. Уведомление об этом обладатель франшизы ООО «КФС Пирамида» направила в госинспекцию по труду.

«Инспекцией труда получен ответ, в котором говорится, что ООО „КФС Пирамида“ является российской компанией, осуществляющая свою деятельность на основании договора франчайзинга. Компанией КФС решения о приостановления деятельности ресторанов юридическим лицом не принималось», — сообщается на сайте госинспекции труда в Пермском крае.

Компания Yum! Brands заявила о приостановке деятельности ресторанов KFC в России 9 марта. Аналогичное решение принял и McDonald’s. Но в Перми сети продолжают работу. С началом спецоперации на Украине, инициированной президентом России Владимиром Путиным 24 февраля, Запад обрушил на Россию массовые санкции. Иностранные компании начали угрожать уходом с российского рынка, а затем начали покидать страну.

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Сеть кафе KFC в Перми официально сообщила об отказе закрывать заведения, несмотря на заявление компании Yum! Brands о приостановке деятельности в России. Уведомление об этом обладатель франшизы ООО «КФС Пирамида» направила в госинспекцию по труду. «Инспекцией труда получен ответ, в котором говорится, что ООО „КФС Пирамида“ является российской компанией, осуществляющая свою деятельность на основании договора франчайзинга. Компанией КФС решения о приостановления деятельности ресторанов юридическим лицом не принималось», — сообщается на сайте госинспекции труда в Пермском крае. Компания Yum! Brands заявила о приостановке деятельности ресторанов KFC в России 9 марта. Аналогичное решение принял и McDonald’s. Но в Перми сети продолжают работу. С началом спецоперации на Украине, инициированной президентом России Владимиром Путиным 24 февраля, Запад обрушил на Россию массовые санкции. Иностранные компании начали угрожать уходом с российского рынка, а затем начали покидать страну.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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