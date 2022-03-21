21 марта 2022

Чтобы спастись от потопов, на тюменских реках строят дамбы

© Служба новостей «URA.RU»
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Наводнение в Ишиме 2017 года. Тюменская область, наводнение, паводок
В 2017 году от половодья в Ишимском районе пострадали сотни домов и земельных участков Фото:

В Ишиме завершаются работы по подготовке к весеннему половодью. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской администрации. Для того, чтобы избежать потопа, там расчищают русла рек от зарослей и строят дамбы.

«Откосы рек Карасульки и Мергеньки быстро зарастают кустарником. Их необходимо расчистить, чтобы освободить путь воде. Из запланированных 2356 метров осталось расчистить участок протяженностью порядка 400 м. После малых рек половодье начнется и на главной водной артерии города — реке Ишим. Там уже возведено три дамбы. Еще одно защитное сооружение появится в районе „Ишиммежрайгаза“: техника с грунтом уже курсирует в направлении указанной территории», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Ишима.

После завершения работ готовность к паводкоопасному периоду проверят сотрудники МЧС. Об этом также должны отчитаться в Абатском, Заводоуковском, Вагайском, Казанском и Ялуторовском районах. «В частности, специалисты проверяют работу ЕДДС, системы оповещения и состояние гидротехнических сооружений. В рамках проведения подготовительных мероприятий прошел смотр готовности аэромобильной группировки и подвижного пункта управления ГУ МЧС России по Тюменской области. Подобные смотры группировки сил и средств РСЧС также пройдут в муниципалитетах», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного МЧС.

Ранее URA.RU писало о том, что в 2017 году жители Ишима и Ишимского района пострадали от большого паводка. В зоне подтопления тогда оказались сотни домов и земельных участков.

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В Ишиме завершаются работы по подготовке к весеннему половодью. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской администрации. Для того, чтобы избежать потопа, там расчищают русла рек от зарослей и строят дамбы. «Откосы рек Карасульки и Мергеньки быстро зарастают кустарником. Их необходимо расчистить, чтобы освободить путь воде. Из запланированных 2356 метров осталось расчистить участок протяженностью порядка 400 м. После малых рек половодье начнется и на главной водной артерии города — реке Ишим. Там уже возведено три дамбы. Еще одно защитное сооружение появится в районе „Ишиммежрайгаза“: техника с грунтом уже курсирует в направлении указанной территории», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Ишима. После завершения работ готовность к паводкоопасному периоду проверят сотрудники МЧС. Об этом также должны отчитаться в Абатском, Заводоуковском, Вагайском, Казанском и Ялуторовском районах. «В частности, специалисты проверяют работу ЕДДС, системы оповещения и состояние гидротехнических сооружений. В рамках проведения подготовительных мероприятий прошел смотр готовности аэромобильной группировки и подвижного пункта управления ГУ МЧС России по Тюменской области. Подобные смотры группировки сил и средств РСЧС также пройдут в муниципалитетах», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного МЧС. Ранее URA.RU писало о том, что в 2017 году жители Ишима и Ишимского района пострадали от большого паводка. В зоне подтопления тогда оказались сотни домов и земельных участков.
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