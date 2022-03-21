Чтобы спастись от потопов, на тюменских реках строят дамбы

22 марта 2022 в 18:38 Размер текста - 17 +

В 2017 году от половодья в Ишимском районе пострадали сотни домов и земельных участков Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Ишиме завершаются работы по подготовке к весеннему половодью. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской администрации. Для того, чтобы избежать потопа, там расчищают русла рек от зарослей и строят дамбы. «Откосы рек Карасульки и Мергеньки быстро зарастают кустарником. Их необходимо расчистить, чтобы освободить путь воде. Из запланированных 2356 метров осталось расчистить участок протяженностью порядка 400 м. После малых рек половодье начнется и на главной водной артерии города — реке Ишим. Там уже возведено три дамбы. Еще одно защитное сооружение появится в районе „Ишиммежрайгаза“: техника с грунтом уже курсирует в направлении указанной территории», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Ишима. После завершения работ готовность к паводкоопасному периоду проверят сотрудники МЧС. Об этом также должны отчитаться в Абатском, Заводоуковском, Вагайском, Казанском и Ялуторовском районах. «В частности, специалисты проверяют работу ЕДДС, системы оповещения и состояние гидротехнических сооружений. В рамках проведения подготовительных мероприятий прошел смотр готовности аэромобильной группировки и подвижного пункта управления ГУ МЧС России по Тюменской области. Подобные смотры группировки сил и средств РСЧС также пройдут в муниципалитетах», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного МЧС. Ранее URA.RU писало о том, что в 2017 году жители Ишима и Ишимского района пострадали от большого паводка. В зоне подтопления тогда оказались сотни домов и земельных участков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Ишиме завершаются работы по подготовке к весеннему половодью. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской администрации. Для того, чтобы избежать потопа, там расчищают русла рек от зарослей и строят дамбы. «Откосы рек Карасульки и Мергеньки быстро зарастают кустарником. Их необходимо расчистить, чтобы освободить путь воде. Из запланированных 2356 метров осталось расчистить участок протяженностью порядка 400 м. После малых рек половодье начнется и на главной водной артерии города — реке Ишим. Там уже возведено три дамбы. Еще одно защитное сооружение появится в районе „Ишиммежрайгаза“: техника с грунтом уже курсирует в направлении указанной территории», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Ишима. После завершения работ готовность к паводкоопасному периоду проверят сотрудники МЧС. Об этом также должны отчитаться в Абатском, Заводоуковском, Вагайском, Казанском и Ялуторовском районах. «В частности, специалисты проверяют работу ЕДДС, системы оповещения и состояние гидротехнических сооружений. В рамках проведения подготовительных мероприятий прошел смотр готовности аэромобильной группировки и подвижного пункта управления ГУ МЧС России по Тюменской области. Подобные смотры группировки сил и средств РСЧС также пройдут в муниципалитетах», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного МЧС. Ранее URA.RU писало о том, что в 2017 году жители Ишима и Ишимского района пострадали от большого паводка. В зоне подтопления тогда оказались сотни домов и земельных участков.