Школу в ХМАО назовут именем погибшего на Украине сержанта

Игорь Василенко погиб в первый день спецоперации на Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Нижневартовске (ХМАО) школу №15 назовут именем погибшего в ходе спецоперации по денацификации и разоружению Украины Игоря Василенко. Эту инициативу главы города Дмитрия Кощенко уже одобрили депутаты, рассказали URA.RU в думе Нижневартовска.

«В думу Нижневартовска поступило обращение главы города о рассмотрении предложения о присвоении МБУ „Средняя школа №15“ имени Игоря Александровича Василенко, погибшего во время спецоперации на Украине. Депутаты высказали свои мнения по этому вопросу. После обсуждения принято решение направить обращение от комитета в адрес Нижневартовского совета по топонимике», — рассказали в думе.

Инициативу обсуждали в ходе заседания думского комитета по социальным вопросам. Обычно решения о присвоении учреждениям имени конкретного человека могут быть приняты не ранее чем через пять лет после его смерти. Случай Василенко исключительный, поэтому решение будет принято в более сжатые сроки.

Сержант Василенко погиб в первый день спецоперации на Украине. Его супруга в разговоре с журналистом агентства сообщала, что он совершил подвиг, но подробности раскрыть не смогла из-за секретности информации. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины утром 24 февраля. Цель российских военных — максимально сохранить жизнь не только мирным гражданам Украины, но и военнослужащим ВСУ. Однако украинская сторона не только блокирует передвижение беженцев и граждан, желающих покинуть зону боевых действий, но также зачастую использует их в качестве живого щита.

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