В Тюмени закрывается крупная сеть детских товаров

24 марта 2022 в 13:55 Размер текста - 17 +

Магазины «Дочки-сыночки» закрываются Фото: Денис Моргунов © URA.RU Детский супермаркет «Дочки-Сыночки» прекращает свою деятельность в Тюмени. О закрытии всех розничных точек по России федеральная сеть объявила на своем сайте. «Закрытие онлайн-магазина. Скидки до — 90%. Закрытие розничных магазинов. Скидки до — 50%», — указано на официальном сайте компании. По словам источника URA.RU, прилавки в магазинах почти пустые, а очереди стали только больше. «В магазинах скидки абсолютно на все, но купить уже толком и нечего», — также рассказал информатор. По информации « Коммерсанта» , сеть «Дочки-сыночки», второй продавец детских товаров в России, находится на грани банкротства. По данным здания, в арбитражных судах находятся иски от контрагентов на сумму свыше 100 млн рублей в отношении структур сети. Крупнейшим истцом выступает ООО «Инвентив Тойз» (входит в Inventive Retail Group, дистрибутора товаров, в том числе под брендами Lego, Mattel, Hasbro, Chicco и других). Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Детский супермаркет «Дочки-Сыночки» прекращает свою деятельность в Тюмени. О закрытии всех розничных точек по России федеральная сеть объявила на своем сайте. «Закрытие онлайн-магазина. Скидки до — 90%. Закрытие розничных магазинов. Скидки до — 50%», — указано на официальном сайте компании. По словам источника URA.RU, прилавки в магазинах почти пустые, а очереди стали только больше. «В магазинах скидки абсолютно на все, но купить уже толком и нечего», — также рассказал информатор. По информации «Коммерсанта», сеть «Дочки-сыночки», второй продавец детских товаров в России, находится на грани банкротства. По данным здания, в арбитражных судах находятся иски от контрагентов на сумму свыше 100 млн рублей в отношении структур сети. Крупнейшим истцом выступает ООО «Инвентив Тойз» (входит в Inventive Retail Group, дистрибутора товаров, в том числе под брендами Lego, Mattel, Hasbro, Chicco и других).