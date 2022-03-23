Курганец уклонился от службы в армии

Молодой человек несколько раз не являлся в военкомат в назначенный день Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Кургана подозревают в попытке уклонения от прохождения военной службы. Данная информация была размещена 24 марта на сайте СУ СК РФ по Курганской области.

«В период с октября по декабрь 2021 года, не желая быть призванным на военную службу молодой человек неоднократно не являлся в территориальный отдел военного комиссариата для проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу. О необходимости явки мужчина был уведомлен надлежащим образом и предупрежден о последствиях уклонения от воинского призыва», — указано в сообщении.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело. В СК сообщили, что в ближайшее время ему предъявят обвинение в совершении этого преступления. Также будет избрана мера пресечения.

Ранее житель Кургана за деньги советовал людям, как избежать службы в армии. Его оштрафовали на 200 тыс. рублей. В прокуратуре посчитали этот приговор мягким.