23 марта 2022

Курганец уклонился от службы в армии

© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны погибшего полицейского Михалева Дениса в поселке Мишкино. Курган, военкомат
Молодой человек несколько раз не являлся в военкомат в назначенный день Фото:

Жителя Кургана подозревают в попытке уклонения от прохождения военной службы. Данная информация была размещена 24 марта на сайте СУ СК РФ по Курганской области.

«В период с октября по декабрь 2021 года, не желая быть призванным на военную службу молодой человек неоднократно не являлся в территориальный отдел военного комиссариата для проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу. О необходимости явки мужчина был уведомлен надлежащим образом и предупрежден о последствиях уклонения от воинского призыва», — указано в сообщении.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело. В СК сообщили, что в ближайшее время ему предъявят обвинение в совершении этого преступления. Также будет избрана мера пресечения.

Ранее житель Кургана за деньги советовал людям, как избежать службы в армии. Его оштрафовали на 200 тыс. рублей. В прокуратуре посчитали этот приговор мягким.

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Жителя Кургана подозревают в попытке уклонения от прохождения военной службы. Данная информация была размещена 24 марта на сайте СУ СК РФ по Курганской области. «В период с октября по декабрь 2021 года, не желая быть призванным на военную службу молодой человек неоднократно не являлся в территориальный отдел военного комиссариата для проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу. О необходимости явки мужчина был уведомлен надлежащим образом и предупрежден о последствиях уклонения от воинского призыва», — указано в сообщении. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело. В СК сообщили, что в ближайшее время ему предъявят обвинение в совершении этого преступления. Также будет избрана мера пресечения. Ранее житель Кургана за деньги советовал людям, как избежать службы в армии. Его оштрафовали на 200 тыс. рублей. В прокуратуре посчитали этот приговор мягким.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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