В Перми перекроют Восточный обход города

Объехать закрытый участок можно через улицу Цимлянская Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Движение на участке Восточного обхода Перми перекроют 26 марта. Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства транспорта.

«Движение в обоих направлениях закроют на участке в районе поворота на ул. Академика Веденеева (6-й километр). Планируется, что перекрывать движение будут периодами (по 30 минут) каждые полтора часа», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Участок закроют, чтобы провести аварийные работы на линии электропередачи с 6 до 14 часов. Автомобилистов просят заранее планировать маршрут. Объехать закрытый участок можно через улицу Цимлянская.

Ранее URA.RU выкладывало подборку больших строек и дорожных объектов в Перми. В нее вошел и Восточный обход Перми вместе с мостом через Чусовую.