23 марта 2022

В Перми перекроют Восточный обход города

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, зима, трасса, дорога
Объехать закрытый участок можно через улицу Цимлянская Фото:

Движение на участке Восточного обхода Перми перекроют 26 марта. Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства транспорта.

«Движение в обоих направлениях закроют на участке в районе поворота на ул. Академика Веденеева (6-й километр). Планируется, что перекрывать движение будут периодами (по 30 минут) каждые полтора часа», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Участок закроют, чтобы провести аварийные работы на линии электропередачи с 6 до 14 часов. Автомобилистов просят заранее планировать маршрут. Объехать закрытый участок можно через улицу Цимлянская.

Ранее URA.RU выкладывало подборку больших строек и дорожных объектов в Перми. В нее вошел и Восточный обход Перми вместе с мостом через Чусовую.

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Движение на участке Восточного обхода Перми перекроют 26 марта. Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства транспорта. «Движение в обоих направлениях закроют на участке в районе поворота на ул. Академика Веденеева (6-й километр). Планируется, что перекрывать движение будут периодами (по 30 минут) каждые полтора часа», — сообщили в telegram-канале ведомства. Участок закроют, чтобы провести аварийные работы на линии электропередачи с 6 до 14 часов. Автомобилистов просят заранее планировать маршрут. Объехать закрытый участок можно через улицу Цимлянская. Ранее URA.RU выкладывало подборку больших строек и дорожных объектов в Перми. В нее вошел и Восточный обход Перми вместе с мостом через Чусовую.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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