24 марта 2022

В Невьянске горит хлебокомбинат

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Практические учения по ликвидации природного пожара. Свердловская область, село Сипавское, пожар, пламя, огонь, возгорание, горит трава, горит лес, горит
Хлебокомбинат загорелся утром 25 марта Фото:

В городе Невьянск Свердловской области загорелся хлебокомбинат. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Свердловской области в своем telegram-канале.

« 25 марта 11.05 поступило сообщение о пожаре по адресу: город Невьянск, ул. Попова, промзона. По прибытии пожарных подразделений в ходе разведки обнаружено, что горят кубовые контейнеры с маслом в маслоцехе. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении МЧС. В ведомстве отмечают, что тушение осложняется высокими температурами, угрозой розлива масла и сильным задымлением.

На 11.40 по Екатеринбургу удалось локализовать пожар площадью 500 м. кв. «Угрозы распространения пожара на соседние строения нет. Огнеборцы принимают все меры для скорейшей ликвидации открытого горения», — сообщает пресс-служба. На данный момент к тушению пожара привлечены 26 человек и 8 единиц техники.

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В городе Невьянск Свердловской области загорелся хлебокомбинат. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Свердловской области в своем telegram-канале. « 25 марта 11.05 поступило сообщение о пожаре по адресу: город Невьянск, ул. Попова, промзона. По прибытии пожарных подразделений в ходе разведки обнаружено, что горят кубовые контейнеры с маслом в маслоцехе. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении МЧС. В ведомстве отмечают, что тушение осложняется высокими температурами, угрозой розлива масла и сильным задымлением. На 11.40 по Екатеринбургу удалось локализовать пожар площадью 500 м. кв. «Угрозы распространения пожара на соседние строения нет. Огнеборцы принимают все меры для скорейшей ликвидации открытого горения», — сообщает пресс-служба. На данный момент к тушению пожара привлечены 26 человек и 8 единиц техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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