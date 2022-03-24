В Невьянске горит хлебокомбинат

25 марта 2022 в 11:57 Размер текста - 17 +

Хлебокомбинат загорелся утром 25 марта Фото: Анна Майорова © URA.RU В городе Невьянск Свердловской области загорелся хлебокомбинат. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Свердловской области в своем telegram-канале. « 25 марта 11.05 поступило сообщение о пожаре по адресу: город Невьянск, ул. Попова, промзона. По прибытии пожарных подразделений в ходе разведки обнаружено, что горят кубовые контейнеры с маслом в маслоцехе. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении МЧС. В ведомстве отмечают, что тушение осложняется высокими температурами, угрозой розлива масла и сильным задымлением. На 11.40 по Екатеринбургу удалось локализовать пожар площадью 500 м. кв. «Угрозы распространения пожара на соседние строения нет. Огнеборцы принимают все меры для скорейшей ликвидации открытого горения», — сообщает пресс-служба. На данный момент к тушению пожара привлечены 26 человек и 8 единиц техники. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В городе Невьянск Свердловской области загорелся хлебокомбинат. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Свердловской области в своем telegram-канале. « 25 марта 11.05 поступило сообщение о пожаре по адресу: город Невьянск, ул. Попова, промзона. По прибытии пожарных подразделений в ходе разведки обнаружено, что горят кубовые контейнеры с маслом в маслоцехе. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении МЧС. В ведомстве отмечают, что тушение осложняется высокими температурами, угрозой розлива масла и сильным задымлением. На 11.40 по Екатеринбургу удалось локализовать пожар площадью 500 м. кв. «Угрозы распространения пожара на соседние строения нет. Огнеборцы принимают все меры для скорейшей ликвидации открытого горения», — сообщает пресс-служба. На данный момент к тушению пожара привлечены 26 человек и 8 единиц техники.