В Невьянске горит хлебокомбинат

В городе Невьянск Свердловской области загорелся хлебокомбинат. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Свердловской области в своем telegram-канале.
« 25 марта 11.05 поступило сообщение о пожаре по адресу: город Невьянск, ул. Попова, промзона. По прибытии пожарных подразделений в ходе разведки обнаружено, что горят кубовые контейнеры с маслом в маслоцехе. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении МЧС. В ведомстве отмечают, что тушение осложняется высокими температурами, угрозой розлива масла и сильным задымлением.
На 11.40 по Екатеринбургу удалось локализовать пожар площадью 500 м. кв. «Угрозы распространения пожара на соседние строения нет. Огнеборцы принимают все меры для скорейшей ликвидации открытого горения», — сообщает пресс-служба. На данный момент к тушению пожара привлечены 26 человек и 8 единиц техники.
В городе Невьянск Свердловской области загорелся хлебокомбинат. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Свердловской области в своем telegram-канале. « 25 марта 11.05 поступило сообщение о пожаре по адресу: город Невьянск, ул. Попова, промзона. По прибытии пожарных подразделений в ходе разведки обнаружено, что горят кубовые контейнеры с маслом в маслоцехе. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении МЧС. В ведомстве отмечают, что тушение осложняется высокими температурами, угрозой розлива масла и сильным задымлением. На 11.40 по Екатеринбургу удалось локализовать пожар площадью 500 м. кв. «Угрозы распространения пожара на соседние строения нет. Огнеборцы принимают все меры для скорейшей ликвидации открытого горения», — сообщает пресс-служба. На данный момент к тушению пожара привлечены 26 человек и 8 единиц техники.