Обладатель «Грэмми» и мировая звезда летят в Екатеринбург

В Свердловской филармонии с 18 сентября стартует юбилейный музыкальный сезон. Среди громких имен, которые дадут концерты, — дирижер и обладатель премии «Грэмми» Юрий Башмет и мировая звезда, пианист Денис Мацуев. Подробнее о предстоящих событиях — в афише URA.RU.
С 3 по 9 октября состоится Симфонический форум России, на котором выступят семь оркестров со всей России. В этом году впервые в программе форума участвует оркестр Санкт-Петербургской филармонии под руководством Николая Алексеева.
Мировая премьера произведения Ольги Викторовой, приуроченная к юбилею главного дирижера Уральского филармонического оркестра Дмитрия Лисса, запланирована на 13 ноября. Также в течение года с оркестром выступят виолончелист Марк Дробинский (13 ноября), кларнетист Артур Назиуллин (2 декабря), пианисты Николай Луганский (1 апреля) и Андрей Коробейников (29 апреля).
12 февраля на сцену филармонии выйдет Владимир Спиваков и его «Виртуозы Москвы». С 1 по 31 марта пройдет XV Международный фестиваль Bach-fest, где выступит оркестр старинной музыки Pratum Integrum, который играет музыку эпохи барокко и классицизма на исторических инструментах. 27 марта концертом екатеринбуржцев порадует Юрий Башмет и «Солисты Москвы».
18 апреля в рамках Московского Пасхального фестиваля даст концерт объединенный оркестр Мариинского и Большого театра — под управлением Валерия Гергиева. Также в новом сезоне заявлен концерт Уральского молодежного оркестра с произведениями в жанре рок-классики (15 мая). В праздничный день 90-летия филармонии, 10 июня, с Уральским филармоническим оркестром выступит звездное трио — Денис Мацуев, Павел Милюков и Александр Рамм.
