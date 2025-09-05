Обладатель «Грэмми» и мировая звезда летят в Екатеринбург

Юрий Башмет и Денис Мацуев приедут с концертами в Свердловскую филармонию
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В новом сезоне слушателей ждет множество концертов классической музыки
В новом сезоне слушателей ждет множество концертов классической музыки Фото:

В Свердловской филармонии с 18 сентября стартует юбилейный музыкальный сезон. Среди громких имен, которые дадут концерты, — дирижер и обладатель премии «Грэмми» Юрий Башмет и мировая звезда, пианист Денис Мацуев. Подробнее о предстоящих событиях — в афише URA.RU.

С 3 по 9 октября состоится Симфонический форум России, на котором выступят семь оркестров со всей России. В этом году впервые в программе форума участвует оркестр Санкт-Петербургской филармонии под руководством Николая Алексеева.

Мировая премьера произведения Ольги Викторовой, приуроченная к юбилею главного дирижера Уральского филармонического оркестра Дмитрия Лисса, запланирована на 13 ноября. Также в течение года с оркестром выступят виолончелист Марк Дробинский (13 ноября), кларнетист Артур Назиуллин (2 декабря), пианисты Николай Луганский (1 апреля) и Андрей Коробейников (29 апреля).

12 февраля на сцену филармонии выйдет Владимир Спиваков и его «Виртуозы Москвы». С 1 по 31 марта пройдет XV Международный фестиваль Bach-fest, где выступит оркестр старинной музыки Pratum Integrum, который играет музыку эпохи барокко и классицизма на исторических инструментах. 27 марта концертом екатеринбуржцев порадует Юрий Башмет и «Солисты Москвы».

18 апреля в рамках Московского Пасхального фестиваля даст концерт объединенный оркестр Мариинского и Большого театра — под управлением Валерия Гергиева. Также в новом сезоне заявлен концерт Уральского молодежного оркестра с произведениями в жанре рок-классики (15 мая). В праздничный день 90-летия филармонии, 10 июня, с Уральским филармоническим оркестром выступит звездное трио — Денис Мацуев, Павел Милюков и Александр Рамм.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской филармонии с 18 сентября стартует юбилейный музыкальный сезон. Среди громких имен, которые дадут концерты, — дирижер и обладатель премии «Грэмми» Юрий Башмет и мировая звезда, пианист Денис Мацуев. Подробнее о предстоящих событиях — в афише URA.RU. С 3 по 9 октября состоится Симфонический форум России, на котором выступят семь оркестров со всей России. В этом году впервые в программе форума участвует оркестр Санкт-Петербургской филармонии под руководством Николая Алексеева. Мировая премьера произведения Ольги Викторовой, приуроченная к юбилею главного дирижера Уральского филармонического оркестра Дмитрия Лисса, запланирована на 13 ноября. Также в течение года с оркестром выступят виолончелист Марк Дробинский (13 ноября), кларнетист Артур Назиуллин (2 декабря), пианисты Николай Луганский (1 апреля) и Андрей Коробейников (29 апреля). 12 февраля на сцену филармонии выйдет Владимир Спиваков и его «Виртуозы Москвы». С 1 по 31 марта пройдет XV Международный фестиваль Bach-fest, где выступит оркестр старинной музыки Pratum Integrum, который играет музыку эпохи барокко и классицизма на исторических инструментах. 27 марта концертом екатеринбуржцев порадует Юрий Башмет и «Солисты Москвы». 18 апреля в рамках Московского Пасхального фестиваля даст концерт объединенный оркестр Мариинского и Большого театра — под управлением Валерия Гергиева. Также в новом сезоне заявлен концерт Уральского молодежного оркестра с произведениями в жанре рок-классики (15 мая). В праздничный день 90-летия филармонии, 10 июня, с Уральским филармоническим оркестром выступит звездное трио — Денис Мацуев, Павел Милюков и Александр Рамм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...