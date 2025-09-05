Хоккейный клуб «Автомобилист» созрел, чтобы выиграть Кубок Гагарина после того, как в прошлом сезоне не достиг этой цели, вылетев в 1/8 финала. Об этом заявили директор команды Максим Рябков и главный тренер Николай Заварухин, передает корреспондент URA.RU.
«Клуб созрел [для победы в плей-офф КХЛ], как совокупность личностей, которые уже достаточное время взаимодействуют друг с другом и на льду и в быту и в раздевалке. Ощущение такое, что мы пострались найти те недостающие детали, которые нам небходимы. Создание костяка команды, духа, сплоченности позволяет говорить о тех вещах, которые мы озвучили», — поделился Рябков на предсезонной пресс-конференции.
Главный тренер Николай Заварухин уточнил, что у хоккеистов «голодные глаза». И они готовы показывать более атакующий хоккей. По словам Заварухина, ставка на сплоченность коллектива поможет в матчах плей-офф. «Автомобилист» не ставит цели побороться за главный приз регулярного чемпионата — Кубок континента.
К чемпионату 2025/26 «Автомобилист» купил семь игроков, а ушло пятеро из основного состава. Главным приобретением считается бомбардир Рид Буше. В тренерский штаб екатеринбургской команды пришел двоюродный брат Николая Заварухина — Алексей. Он в позапрошлом кампании во главе «Трактора» (Челябинск) разделил бронзу Кубка Гагарина с «Автомобилистом».
После сезона 2023/24, в котором «Автомобилист» впервые завоевал бронзовые медали по ходу плей-офф, клуб поставил себе задачу выиграть трофей. Минимальной целью было вновь завоевать медали, дойдя до полуфинала. Но в прошлом сезоне ХК «Автомобилист» вылетел от казанского «Ак Барса» в первом раунде матчей на вылет со судейским скандалом. Подробнее о реакции хоккейных звезд Екатеринбурга — в сбойке агентства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!