Топы ХК «Автомобилист» дали болельщикам смелое обещание. Фото

Максим Рябков: «Автомобилист» созрел для победы в Кубке Гагарина
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Максим Рябков уверен в ростере игроков перед началом нового сезона
Максим Рябков уверен в ростере игроков перед началом нового сезона Фото:

Хоккейный клуб «Автомобилист» созрел, чтобы выиграть Кубок Гагарина после того, как в прошлом сезоне не достиг этой цели, вылетев в 1/8 финала. Об этом заявили директор команды Максим Рябков и главный тренер Николай Заварухин, передает корреспондент URA.RU.

«Клуб созрел [для победы в плей-офф КХЛ], как совокупность личностей, которые уже достаточное время взаимодействуют друг с другом и на льду и в быту и в раздевалке. Ощущение такое, что мы пострались найти те недостающие детали, которые нам небходимы. Создание костяка команды, духа, сплоченности позволяет говорить о тех вещах, которые мы озвучили», — поделился Рябков на предсезонной пресс-конференции.

Главный тренер Николай Заварухин уточнил, что у хоккеистов «голодные глаза». И они готовы показывать более атакующий хоккей. По словам Заварухина, ставка на сплоченность коллектива поможет в матчах плей-офф. «Автомобилист» не ставит цели побороться за главный приз регулярного чемпионата — Кубок континента.

К чемпионату 2025/26 «Автомобилист» купил семь игроков, а ушло пятеро из основного состава. Главным приобретением считается бомбардир Рид Буше. В тренерский штаб екатеринбургской команды пришел двоюродный брат Николая Заварухина — Алексей. Он в позапрошлом кампании во главе «Трактора» (Челябинск) разделил бронзу Кубка Гагарина с «Автомобилистом».

После сезона 2023/24, в котором «Автомобилист» впервые завоевал бронзовые медали по ходу плей-офф, клуб поставил себе задачу выиграть трофей. Минимальной целью было вновь завоевать медали, дойдя до полуфинала. Но в прошлом сезоне ХК «Автомобилист» вылетел от казанского «Ак Барса» в первом раунде матчей на вылет со судейским скандалом. Подробнее о реакции хоккейных звезд Екатеринбурга — в сбойке агентства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Хоккейный клуб «Автомобилист» созрел, чтобы выиграть Кубок Гагарина после того, как в прошлом сезоне не достиг этой цели, вылетев в 1/8 финала. Об этом заявили директор команды Максим Рябков и главный тренер Николай Заварухин, передает корреспондент URA.RU. «Клуб созрел [для победы в плей-офф КХЛ], как совокупность личностей, которые уже достаточное время взаимодействуют друг с другом и на льду и в быту и в раздевалке. Ощущение такое, что мы пострались найти те недостающие детали, которые нам небходимы. Создание костяка команды, духа, сплоченности позволяет говорить о тех вещах, которые мы озвучили», — поделился Рябков на предсезонной пресс-конференции. Главный тренер Николай Заварухин уточнил, что у хоккеистов «голодные глаза». И они готовы показывать более атакующий хоккей. По словам Заварухина, ставка на сплоченность коллектива поможет в матчах плей-офф. «Автомобилист» не ставит цели побороться за главный приз регулярного чемпионата — Кубок континента. К чемпионату 2025/26 «Автомобилист» купил семь игроков, а ушло пятеро из основного состава. Главным приобретением считается бомбардир Рид Буше. В тренерский штаб екатеринбургской команды пришел двоюродный брат Николая Заварухина — Алексей. Он в позапрошлом кампании во главе «Трактора» (Челябинск) разделил бронзу Кубка Гагарина с «Автомобилистом». После сезона 2023/24, в котором «Автомобилист» впервые завоевал бронзовые медали по ходу плей-офф, клуб поставил себе задачу выиграть трофей. Минимальной целью было вновь завоевать медали, дойдя до полуфинала. Но в прошлом сезоне ХК «Автомобилист» вылетел от казанского «Ак Барса» в первом раунде матчей на вылет со судейским скандалом. Подробнее о реакции хоккейных звезд Екатеринбурга — в сбойке агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...