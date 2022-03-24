В городах Ямала резко упали цены на бензин Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители других регионов России интересуются ценами на бензин, которые резко упали в ЯНАО. Об этом в ямальских соцсетях сообщает жительница Новосибирска.

«Уренгойцы, привет! Вопрос на засыпку. Сколько сейчас у вас стоит бензин? Живу в Новосибирске. Сегодня в местной группе выложили информацию, что на Ямале упали цены на топливо. Под постом споры, что это фейк. Стало интересно, действительно ли это так фото, выложенные у нас в группе, прилагаю», — написала Екатерина Веснина в группе «ГОРОРО | Новый Уренгой» во «ВКонтакте».

Жители Нового Уренгоя ответили на пост женщины, что в городе цена на бензин не снижалась. «А у нас все так же 51,1 [рубля] за АИ-92 », — написал Никита Якин. «Пять заправок от города Муравленко до Пурпе действительно продают бензин по таким ценам, и всегда продавали», — добавил Дмитрий Соловьянов.

Ранее URA.RU сообщало, что на АЗС «Роснефти» в Салехарде резко упала цена на топливо. За месяц стоимость литра бензина уменьшилась на семь рублей.

Цены на топливо на АЗС «Газпромнефть» в Губкинском Екатерина Веснина

Жителей Новосибирска заинтересовали цены на бензин в ЯНАО Екатерина Веснина