24 марта 2022
23 марта 2022

Жители других регионов заинтересовались ценами на бензин в ЯНАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В городах Ямала резко упали цены на бензин Фото:

Жители других регионов России интересуются ценами на бензин, которые резко упали в ЯНАО. Об этом в ямальских соцсетях сообщает жительница Новосибирска.

«Уренгойцы, привет! Вопрос на засыпку. Сколько сейчас у вас стоит бензин? Живу в Новосибирске. Сегодня в местной группе выложили информацию, что на Ямале упали цены на топливо. Под постом споры, что это фейк. Стало интересно, действительно ли это так фото, выложенные у нас в группе, прилагаю», — написала Екатерина Веснина в группе «ГОРОРО | Новый Уренгой» во «ВКонтакте».

Жители Нового Уренгоя ответили на пост женщины, что в городе цена на бензин не снижалась. «А у нас все так же 51,1 [рубля] за АИ-92 », — написал Никита Якин. «Пять заправок от города Муравленко до Пурпе действительно продают бензин по таким ценам, и всегда продавали», — добавил Дмитрий Соловьянов.

Ранее URA.RU сообщало, что на АЗС «Роснефти» в Салехарде резко упала цена на топливо. За месяц стоимость литра бензина уменьшилась на семь рублей.

Цены на топливо на АЗС «Газпромнефть» в Губкинском
Жителей Новосибирска заинтересовали цены на бензин в ЯНАО

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Жители других регионов России интересуются ценами на бензин, которые резко упали в ЯНАО. Об этом в ямальских соцсетях сообщает жительница Новосибирска. «Уренгойцы, привет! Вопрос на засыпку. Сколько сейчас у вас стоит бензин? Живу в Новосибирске. Сегодня в местной группе выложили информацию, что на Ямале упали цены на топливо. Под постом споры, что это фейк. Стало интересно, действительно ли это так фото, выложенные у нас в группе, прилагаю», — написала Екатерина Веснина в группе «ГОРОРО | Новый Уренгой» во «ВКонтакте». Жители Нового Уренгоя ответили на пост женщины, что в городе цена на бензин не снижалась. «А у нас все так же 51,1 [рубля] за АИ-92 », — написал Никита Якин. «Пять заправок от города Муравленко до Пурпе действительно продают бензин по таким ценам, и всегда продавали», — добавил Дмитрий Соловьянов. Ранее URA.RU сообщало, что на АЗС «Роснефти» в Салехарде резко упала цена на топливо. За месяц стоимость литра бензина уменьшилась на семь рублей.
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