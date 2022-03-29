В РФ опасаются «зачистки» неугодных лидеров мнений на Украине

30 марта 2022 в 05:25 Размер текста - 17 +

Киевский режим «зачищает» неугодных лидеров мнений, заявил Небензя Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России возникают большие опасения в связи с «физической зачисткой» Киевом лидеров общественных мнений. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред РФ при организации Василий Небензя. «У нас возникают серьезные опасения в связи с осуществляемой киевским режимом физической зачисткой неугодных лидеров общественного мнения. <…> В своем письме от 21 марта мы уже официально информировали Совет о похищении Службой безопасности Украины гражданской активистки Елены Бережной, которая участвовала во встречах Совета Безопасности. О ее судьбе до сих пор ничего неизвестно», — заявил Небензя, передает РИА «Новости». Дипломат отметил, что также сообщается о похищении украинского оппозиционного политика Василия Волги, политолога Дмитрия Джангирова, журналиста Дмитрия Скворцова, оппозиционного политолога Юрия Дудкина, историка Александра Каревина, главного редактора одесского издания «Таймер» Юрия Ткачева и публициста и телеведущего Яна Таксюра. Постпред РФ добавил, что СБУ провела обыск у политолога Михаила Погребинского, который известен Совбезу ООН. Что с ним происходит на данный момент неизвестно. «Ждем справедливые оценки в связи с подобной „охотой на ведьм“ со стороны наших западных коллег и профильных правочеловеческих структур ООН и ОБСЕ», — заявил дипломат. 24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России возникают большие опасения в связи с «физической зачисткой» Киевом лидеров общественных мнений. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред РФ при организации Василий Небензя. «У нас возникают серьезные опасения в связи с осуществляемой киевским режимом физической зачисткой неугодных лидеров общественного мнения. <…> В своем письме от 21 марта мы уже официально информировали Совет о похищении Службой безопасности Украины гражданской активистки Елены Бережной, которая участвовала во встречах Совета Безопасности. О ее судьбе до сих пор ничего неизвестно», — заявил Небензя, передает РИА «Новости». Дипломат отметил, что также сообщается о похищении украинского оппозиционного политика Василия Волги, политолога Дмитрия Джангирова, журналиста Дмитрия Скворцова, оппозиционного политолога Юрия Дудкина, историка Александра Каревина, главного редактора одесского издания «Таймер» Юрия Ткачева и публициста и телеведущего Яна Таксюра. Постпред РФ добавил, что СБУ провела обыск у политолога Михаила Погребинского, который известен Совбезу ООН. Что с ним происходит на данный момент неизвестно. «Ждем справедливые оценки в связи с подобной „охотой на ведьм“ со стороны наших западных коллег и профильных правочеловеческих структур ООН и ОБСЕ», — заявил дипломат. 24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.