В тюменских магазинах пивной сети подорожали игрушки и шоколад

Некоторые позиции в магазине подорожали на 60% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

В тюменских магазинах по продаже разливных напитков торговой сети «Светлое & Темное» детские игрушки, сахар и орехи подорожали на 60%. Об этом URA.RU рассказал представитель предприятия. Там уточнили, что рост цен на профильный товар — разливное пиво, приблизился к 20%.

«На данный момент, мы максимально пытаемся удержать общий уровень цен на разливные напитки, с учетом того, что все производители уже подняли закупочные цены. Рост цен произошел практически по всем товарам: игрушки подорожали на 60%, бакалея, в том числе, сахар — до 60%, шоколад — на 30%, пиво — до 20%, импортное пиво — до 50%, орехи — на 60%», — пояснил URA.RU представитель сети магазинов «Светлое & Темное» в Тюмени.

Он добавил, что торговая сеть старается сдерживать цены, чтобы не потерять покупателей. При этом, представитель компании добавил, что в ближайшее время сеть магазинов сформирует новую ценовую политику.

Как ранее указывало URA.RU, владельцы торговых точек по продаже разливных напитков предупредили тюменцев о том, что стоимость пива в ближайшее время увеличится на 30%. По их словам, поставщики объясняют рост цен общим удорожанием производства.

Цены на продовольственные и непродовольственные товары в России начали расти на фоне введения международных санкций против РФ. Западные лидеры ввели их в ответ на проведение спецоперации на территории Украины. При этом, санкционное давление на Российскую Федерацию продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы. Президент РФ Владимир Путин отметил, что основная цель ограничений — отмена России и запрет ее культуры.

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