В ЛДПР нашли применение пророчествам Жириновского по Украине

ЛДПР будет использовать пророчества Жириновского в избирательной кампании Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В основе избирательной кампании 2022 года ЛДПР будет использовать «обширную доказательную база успешных прогнозов» лидера фракции Владимира Жириновского. Такое решение принято в связи с ростом рейтинга доверия политика, несмотря на его затяжную болезнь.

«В основе избирательной кампании ЛДПР будет обширная доказательная база успешных прогнозов Владимира Жириновского: рейтинг ЛДПР и его лично сейчас вырос именно за счет того, что происходящие события в точности повторяют его слова», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в партии. К числу таких прогнозов относят и предсказание Жириновского о начале спецоперации на Украине. После него, по данным ВЦИОМа, рейтинг доверия лидера фракции за последний месяц резко вырос с 29,6 до 45,9%. Электоральный рейтинг ЛДПР за тот же период вырос в пределах погрешности — с 7,2% до 7,9%, приводит данные издание.

В ЛДПР надеются, что к лету, когда начнется кампания, Жириновский «уже вернется» к однопартийцам. До этого в предвыборных мероприятиях будут участвовать депутаты и сенаторы фракции. В этом году выборы в парламенты пройдут в Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Сахалинской и Саратовской областях.

Жириновский в 2006 году предугадал замыслы Североатлантического альянса по поводу Украины. Об этом рассказал губернатор Хабаровского края, председатель Хабаровского регионального отделения ЛДПР Михаил Дегтярев в своей книге «Пророк в своем Отечестве». По словам политика, НАТО уничтожит Украину и Польшу.

В начале февраля Владимира Жириновского госпитализировали из-за заражения коронавирусом, несмотря на то, что он 8 раз привился от вируса. Он был направлен в Центральную клиническую больницу Москвы. 26 февраля стало известно, что Жириновского подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Однако вскоре его состояние улучшилось — политик пришел в сознание. 25 марта ряд СМИ написал о том, что Жириновский скончался. Однако спикер Государственной думы России Вячеслав Володин опроверг эти новости. Вскоре подобное заявление сделали и в Минздраве.

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