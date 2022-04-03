03 апреля 2022
02 апреля 2022
01 апреля 2022

В Магнитогорске подозреваемую в убийстве нашли с ковидом на ИВЛ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ковидный госпиталь и родильный дом Областной больницы №2. Челябинск, роддом, эпидемия, врач, больница, медик, коронавирус, сиз, ковид, красная зона, пандемия, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты
К женщине приставили охрану Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) подозреваемую в убийстве 65-летнего пенсионера обнаружили в ковидном отделении городской больницы. К палате женщины пришлось приставить охрану, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Тело пенсионера с ножевыми ранениями и травмой головы обнаружили днем 31 марта прохожие в уличном туалете в частном секторе Ленинского района города по улице Баженова. Экспертиза установила, что мужчина был убит. Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению может быть причастна ранее судимая 38-летняя женщина», — рассказал источник.

Местонахождение подозреваемой установили на следующий день. Она оказалась пациенткой ковидного отделения городской больницы № 1. В связи с тяжелым состояние женщина находится на искусственной вентиляции легких. К палате женщины приставлена охрана.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Ранее подозреваемая судима за причинение легкого вреда здоровью человека и умышленное уничтожение чужого имущества. Погибший проблем с законом не имел. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области информацию уточнят позднее.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Магнитогорске (Челябинская область) подозреваемую в убийстве 65-летнего пенсионера обнаружили в ковидном отделении городской больницы. К палате женщины пришлось приставить охрану, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Тело пенсионера с ножевыми ранениями и травмой головы обнаружили днем 31 марта прохожие в уличном туалете в частном секторе Ленинского района города по улице Баженова. Экспертиза установила, что мужчина был убит. Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению может быть причастна ранее судимая 38-летняя женщина», — рассказал источник. Местонахождение подозреваемой установили на следующий день. Она оказалась пациенткой ковидного отделения городской больницы № 1. В связи с тяжелым состояние женщина находится на искусственной вентиляции легких. К палате женщины приставлена охрана. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Ранее подозреваемая судима за причинение легкого вреда здоровью человека и умышленное уничтожение чужого имущества. Погибший проблем с законом не имел. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области информацию уточнят позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...