В Магнитогорске подозреваемую в убийстве нашли с ковидом на ИВЛ

04 апреля 2022 в 11:41 Размер текста - 17 +

К женщине приставили охрану Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) подозреваемую в убийстве 65-летнего пенсионера обнаружили в ковидном отделении городской больницы. К палате женщины пришлось приставить охрану, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Тело пенсионера с ножевыми ранениями и травмой головы обнаружили днем 31 марта прохожие в уличном туалете в частном секторе Ленинского района города по улице Баженова. Экспертиза установила, что мужчина был убит. Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению может быть причастна ранее судимая 38-летняя женщина», — рассказал источник. Местонахождение подозреваемой установили на следующий день. Она оказалась пациенткой ковидного отделения городской больницы № 1. В связи с тяжелым состояние женщина находится на искусственной вентиляции легких. К палате женщины приставлена охрана. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Ранее подозреваемая судима за причинение легкого вреда здоровью человека и умышленное уничтожение чужого имущества. Погибший проблем с законом не имел. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области информацию уточнят позднее. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Магнитогорске (Челябинская область) подозреваемую в убийстве 65-летнего пенсионера обнаружили в ковидном отделении городской больницы. К палате женщины пришлось приставить охрану, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Тело пенсионера с ножевыми ранениями и травмой головы обнаружили днем 31 марта прохожие в уличном туалете в частном секторе Ленинского района города по улице Баженова. Экспертиза установила, что мужчина был убит. Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению может быть причастна ранее судимая 38-летняя женщина», — рассказал источник. Местонахождение подозреваемой установили на следующий день. Она оказалась пациенткой ковидного отделения городской больницы № 1. В связи с тяжелым состояние женщина находится на искусственной вентиляции легких. К палате женщины приставлена охрана. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Ранее подозреваемая судима за причинение легкого вреда здоровью человека и умышленное уничтожение чужого имущества. Погибший проблем с законом не имел. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области информацию уточнят позднее.