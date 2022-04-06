Владимир Жириновский умер 6 апреля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

После смерти Владимира Жириновского продавец из Кургана поднял цену на диск с его речами и песнями в 100 раз. Информация о продаже диска появилась на сайте объявлений Avito.

«Речи и песни в исполнении сравнительно молодого Владимира Вольфовича Жириновского (2005 г.). Да-да, он еще и поет. „Буш — сраный ковбой“ так просто шедевр. Подарочный рекламный экземпляр. Вырученные от продажи деньги пойдут в приюты зоозащитникам», — написано в информации.

В объявление, размещенном на сайте Avito, изначально цена за диск составляла 100 рублей. В разговоре с URA.RU мужчина рассказал, что диск достался ему бесплатно и совершенно случайно, как презентационный продукт. А так же утверждал, что цену на диск повышать не будет. После разговора цена была увеличена в 100 раз и составила 10 000 рублей.

6 апреля стало известно о смерти лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Ранее воспоминаниями о политике с URA.RU поделился бывший губернатор Курганской области Олег Богомолов, а так же агентство писало о реакции депутата Государственной думы Александра Ильтякова.

Диск с песнями Жириновского изначально продавался за 100 р. Скрин с сайта Avito

После новости про смерть Жириновского курганец стал продавать диск за 10 000 рублей Скрин с сайта Avito