Пермская компания расширяет штат, несмотря на санкции

Пермская компания «Живая вода», которая поставляет аппараты по продаже питьевой воды, наймет 50 рабочих. Несмотря на западные экономические санкции предприятие поставляет свою продукцию в 24 страны, сообщается на сайте правительства Пермского края.
«Продукция компании „Живая Вода“ теперь используется в 24 странах. Для обеспечения запросов заказчиков предприятие трудоустроит инженеров, специалистов по кадрам и рабочих. Всего — около 50 вакансий», — рассказали в кабмине.
В рамках выставки в Москве VEND EXPO 2022 компания заключила контракты с зарубежными предпринимателями по поставке автоматов на сумму 27 млн рублей. Аппараты по очистке и продаже воды будут поставляться теперь в Болгарию и Иран. Также достигнуты договоренности о производстве техники в некоторых странах Африки и таможенного союза. Как отметили в компании, в производстве аппаратов используются только отечественные комплектующие или комплектующие, закупленные у дружественных стран.
Из-за начавшейся военной спецоперации на Украине, западные страны начали вводить новые экономические санкции в отношении РФ. Среди них в том числе запрет на импорт в Россию многих категорий товаров, а также запрет отечественным самолетам пролетать над странами Запада. Президент России Владимир Путин заявил, что такая практика носит все признаки экономической войны. В стране разворачивается программа импортозамещения.
Пермская компания «Живая вода», которая поставляет аппараты по продаже питьевой воды, наймет 50 рабочих. Несмотря на западные экономические санкции предприятие поставляет свою продукцию в 24 страны, сообщается на сайте правительства Пермского края. «Продукция компании „Живая Вода“ теперь используется в 24 странах. Для обеспечения запросов заказчиков предприятие трудоустроит инженеров, специалистов по кадрам и рабочих. Всего — около 50 вакансий», — рассказали в кабмине. В рамках выставки в Москве VEND EXPO 2022 компания заключила контракты с зарубежными предпринимателями по поставке автоматов на сумму 27 млн рублей. Аппараты по очистке и продаже воды будут поставляться теперь в Болгарию и Иран. Также достигнуты договоренности о производстве техники в некоторых странах Африки и таможенного союза. Как отметили в компании, в производстве аппаратов используются только отечественные комплектующие или комплектующие, закупленные у дружественных стран. Из-за начавшейся военной спецоперации на Украине, западные страны начали вводить новые экономические санкции в отношении РФ. Среди них в том числе запрет на импорт в Россию многих категорий товаров, а также запрет отечественным самолетам пролетать над странами Запада. Президент России Владимир Путин заявил, что такая практика носит все признаки экономической войны. В стране разворачивается программа импортозамещения.