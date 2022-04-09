Пермская компания расширяет штат, несмотря на санкции

Для обеспечения запросов заказчиков компания трудоустроит около 50 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Пермская компания «Живая вода», которая поставляет аппараты по продаже питьевой воды, наймет 50 рабочих. Несмотря на западные экономические санкции предприятие поставляет свою продукцию в 24 страны, сообщается на сайте правительства Пермского края.

«Продукция компании „Живая Вода“ теперь используется в 24 странах. Для обеспечения запросов заказчиков предприятие трудоустроит инженеров, специалистов по кадрам и рабочих. Всего — около 50 вакансий», — рассказали в кабмине.

В рамках выставки в Москве VEND EXPO 2022 компания заключила контракты с зарубежными предпринимателями по поставке автоматов на сумму 27 млн рублей. Аппараты по очистке и продаже воды будут поставляться теперь в Болгарию и Иран. Также достигнуты договоренности о производстве техники в некоторых странах Африки и таможенного союза. Как отметили в компании, в производстве аппаратов используются только отечественные комплектующие или комплектующие, закупленные у дружественных стран.

Из-за начавшейся военной спецоперации на Украине, западные страны начали вводить новые экономические санкции в отношении РФ. Среди них в том числе запрет на импорт в Россию многих категорий товаров, а также запрет отечественным самолетам пролетать над странами Запада. Президент России Владимир Путин заявил, что такая практика носит все признаки экономической войны. В стране разворачивается программа импортозамещения.