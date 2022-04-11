11 апреля 2022

В Челябинске самый дорогой картофель назвали в честь Обамы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сетевые продуктовые магазины. Челябинск, магнит, картошка
За фиолетовый картофель продавец просит 250 рублей за килограмм Фото:

Самый дорогой семенной картофель, который можно купить в Челябинске, назван продавцом в честь экс-президента США Барака Обамы. Это следует из данных на сайте «Авито».

«Продается картофель семенной в Ленинском районе Челябинска. Сорт — Обама. Стоимость 250 рублей», — говорится в объявлении продавца на сайте «Авито».

Мякоть данного картофеля имеет фиолетовый оттенок. В каталогах картофелеводства название «Обама» официально нигде не фигурирует и судя по всему, продавец придумал это название из-за необычного цвета картофеля.

На сайте «Авито» средняя стоимость семенного картофеля составляет около 60-70 рублей за килограмм. За элитные сорта, пригодные для производства, продавцы просят около 100 рублей за килограмм. Оптовые продавцы продают семенной материал от 25 рублей за килограмм, но в этом случае отгрузка составляет от 20 тонн.

Ранее областной министр сельского хозяйства посоветовал челябинцам не сажать картошку в этом году. В противном случае картофель, произведенный аграриями, окажется невостребованным и сельхозпроизводители понесут убытки.

Челябинец назвал свою семенную картошку «Обама»

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Самый дорогой семенной картофель, который можно купить в Челябинске, назван продавцом в честь экс-президента США Барака Обамы. Это следует из данных на сайте «Авито». «Продается картофель семенной в Ленинском районе Челябинска. Сорт — Обама. Стоимость 250 рублей», — говорится в объявлении продавца на сайте «Авито». Мякоть данного картофеля имеет фиолетовый оттенок. В каталогах картофелеводства название «Обама» официально нигде не фигурирует и судя по всему, продавец придумал это название из-за необычного цвета картофеля. На сайте «Авито» средняя стоимость семенного картофеля составляет около 60-70 рублей за килограмм. За элитные сорта, пригодные для производства, продавцы просят около 100 рублей за килограмм. Оптовые продавцы продают семенной материал от 25 рублей за килограмм, но в этом случае отгрузка составляет от 20 тонн. Ранее областной министр сельского хозяйства посоветовал челябинцам не сажать картошку в этом году. В противном случае картофель, произведенный аграриями, окажется невостребованным и сельхозпроизводители понесут убытки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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