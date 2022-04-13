Жителей Челябинска напугали звуки автоматной очереди

Звуки пальбы раздаются со стороны учебного полигона (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителей Челябинска напугали звуки выстрелов, похожие на автоматную очередь. Об этом очевидцы 14 апреля сообщили в социальных сетях, отметив, что пальба раздается в микрорайоне Яблочный (Чурилово).

«Что за пальба прямо сейчас и чуть ранее, за Яблочным из автомата. Кто-нибудь знает? На что еще похож звук автоматной очереди?», — написала жительница Эвелина К. в группе «В Чурилово/ Челябинск» во «ВКонтакте».

Пользователи паблика успокоили женщину. По их словам, недалеко от микрорайона Яблочный находится полигон, где проходят занятия по стрельбе.

В 2019 году жителей микрорайона Чурилово жаловались, что их напугала серия мощных взрывов. В пресс-службе Росгвардии тогда заявили, что непричастны к произошедшему, а их полигон в Потанино достаточно удален от Чурилово.