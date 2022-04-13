13 апреля 2022

Жителей Челябинска напугали звуки автоматной очереди

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Оружие и патроны. Челябинск, автомат калашникова, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, карабин, сайга, бойня
Звуки пальбы раздаются со стороны учебного полигона (фото из архива) Фото:

Жителей Челябинска напугали звуки выстрелов, похожие на автоматную очередь. Об этом очевидцы 14 апреля сообщили в социальных сетях, отметив, что пальба раздается в микрорайоне Яблочный (Чурилово).

«Что за пальба прямо сейчас и чуть ранее, за Яблочным из автомата. Кто-нибудь знает? На что еще похож звук автоматной очереди?», — написала жительница Эвелина К. в группе «В Чурилово/ Челябинск» во «ВКонтакте».

Пользователи паблика успокоили женщину. По их словам, недалеко от микрорайона Яблочный находится полигон, где проходят занятия по стрельбе.

В 2019 году жителей микрорайона Чурилово жаловались, что их напугала серия мощных взрывов. В пресс-службе Росгвардии тогда заявили, что непричастны к произошедшему, а их полигон в Потанино достаточно удален от Чурилово.

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Жителей Челябинска напугали звуки выстрелов, похожие на автоматную очередь. Об этом очевидцы 14 апреля сообщили в социальных сетях, отметив, что пальба раздается в микрорайоне Яблочный (Чурилово). «Что за пальба прямо сейчас и чуть ранее, за Яблочным из автомата. Кто-нибудь знает? На что еще похож звук автоматной очереди?», — написала жительница Эвелина К. в группе «В Чурилово/ Челябинск» во «ВКонтакте». Пользователи паблика успокоили женщину. По их словам, недалеко от микрорайона Яблочный находится полигон, где проходят занятия по стрельбе. В 2019 году жителей микрорайона Чурилово жаловались, что их напугала серия мощных взрывов. В пресс-службе Росгвардии тогда заявили, что непричастны к произошедшему, а их полигон в Потанино достаточно удален от Чурилово.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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