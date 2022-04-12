Курганский губернатор назвал сферу, где растут зарплаты

13 апреля 2022 в 18:24 Размер текста - 17 +

Губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал отрасль, где растут зарплаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков во время встречи с выпускниками колледжей и техникумов назвал производство сферой, в которой растут зарплаты. Об этом он написал в своем telegram-канале. «С учетом постоянно открывающихся в регионе новых производств и объемов размещаемых государственных подрядов у ребят с рабочей профессией есть все возможности устроиться на работу сразу. Надо отработать вопросы „бесшовного перехода“, с учетом получения практического опыта и навыков еще в стенах учебного заведения. Именно в этом секторе зарплата растет, но всем понятно, что тем выше она, чем больше опыта — и он должен появляться как можно раньше», — написал Шумков. Губернатор рассказал, что у выпускники амбициозные. Студенты задавали ему вопросы про бизнес, консультировались по мерам поддержки. Ранее URA.RU сообщало, что курганцам рассказали, куда пойти работать, чтобы получать 100 тысяч рублей. Такую сумму можно заработать в IT-отрасли. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Губернатор Курганской области Вадим Шумков во время встречи с выпускниками колледжей и техникумов назвал производство сферой, в которой растут зарплаты. Об этом он написал в своем telegram-канале. «С учетом постоянно открывающихся в регионе новых производств и объемов размещаемых государственных подрядов у ребят с рабочей профессией есть все возможности устроиться на работу сразу. Надо отработать вопросы „бесшовного перехода“, с учетом получения практического опыта и навыков еще в стенах учебного заведения. Именно в этом секторе зарплата растет, но всем понятно, что тем выше она, чем больше опыта — и он должен появляться как можно раньше», — написал Шумков. Губернатор рассказал, что у выпускники амбициозные. Студенты задавали ему вопросы про бизнес, консультировались по мерам поддержки. Ранее URA.RU сообщало, что курганцам рассказали, куда пойти работать, чтобы получать 100 тысяч рублей. Такую сумму можно заработать в IT-отрасли.