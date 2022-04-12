Курганский губернатор назвал сферу, где растут зарплаты

Губернатор Курганской области Вадим Шумков во время встречи с выпускниками колледжей и техникумов назвал производство сферой, в которой растут зарплаты. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«С учетом постоянно открывающихся в регионе новых производств и объемов размещаемых государственных подрядов у ребят с рабочей профессией есть все возможности устроиться на работу сразу. Надо отработать вопросы „бесшовного перехода“, с учетом получения практического опыта и навыков еще в стенах учебного заведения. Именно в этом секторе зарплата растет, но всем понятно, что тем выше она, чем больше опыта — и он должен появляться как можно раньше», — написал Шумков.
Губернатор рассказал, что у выпускники амбициозные. Студенты задавали ему вопросы про бизнес, консультировались по мерам поддержки.
Ранее URA.RU сообщало, что курганцам рассказали, куда пойти работать, чтобы получать 100 тысяч рублей. Такую сумму можно заработать в IT-отрасли.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков во время встречи с выпускниками колледжей и техникумов назвал производство сферой, в которой растут зарплаты. Об этом он написал в своем telegram-канале. «С учетом постоянно открывающихся в регионе новых производств и объемов размещаемых государственных подрядов у ребят с рабочей профессией есть все возможности устроиться на работу сразу. Надо отработать вопросы „бесшовного перехода“, с учетом получения практического опыта и навыков еще в стенах учебного заведения. Именно в этом секторе зарплата растет, но всем понятно, что тем выше она, чем больше опыта — и он должен появляться как можно раньше», — написал Шумков. Губернатор рассказал, что у выпускники амбициозные. Студенты задавали ему вопросы про бизнес, консультировались по мерам поддержки. Ранее URA.RU сообщало, что курганцам рассказали, куда пойти работать, чтобы получать 100 тысяч рублей. Такую сумму можно заработать в IT-отрасли.