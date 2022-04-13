Пермских мэров обвинили в срыве ремонтов дорог

Местные власти руководствуются очень устаревшими расценками Фото: Анна Майорова © URA.RU

Главы ряда территорий в Пермском крае некорректно подошли к составлению документации на торги по ремонту дорог. Они занизили стоимость некоторых материалов, и в результате торги признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Об этом, передает корреспондент URA.RU, сообщил на заседании постоянно действующей рабочей группы по дорогам заксобрания 14 апреля министр транспорта Андрей Алякринский.

«Часть аукционов не состоялись уже дважды из-за отсутствия заявок от подрядных организаций», — заявил он. Основная причина — удорожание строительных материалов.

Это не единственное обстоятельство. Отвечая на вопросы депутатов, министр отметил, что муниципалитеты провели некорректные расчеты. «Некоторые муниципалитеты считают, что тонна асфальта стоит три тысячи рублей. Она и в прошлом-то году столько не стоила. По каким-то причинам они заявляют эти цены и думают, что подрядчики зайдут», — заявил Алякринский.

Среди аутсайдеров — Пермский район и Куединской округ. У них нет подрядчиков совокупно на 60 объектов. В 14 территориях (и Пермь в их числе) тоже есть проблемы с подрядчиками, но не такие критичные. В 28 муниципалитетах заключены все контракты (как правило, это небольшие территории и объекты на торги они выставили тоже небольшие). Все дорожные работы должны быть завершены к 1 сентября — на эту дату местные власти ориентирует минтранс.