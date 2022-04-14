14 апреля 2022
13 апреля 2022

«Пятерочка» объяснила закрытие касс самообслуживания в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Кассы самообслуживания не работают в Салехарде Фото:

В продуктовых магазинах торговой сети «Пятерочка» не работают кассы самообслуживания. Как сообщили URA.RU представители ритейлера, кассы закрыты временно.

«Мы приостановили работу касс самообслуживания для обновления программного обеспечения», — сообщили агентству в пресс-службе «Пятерочки». В скором времени электронно-механические устройства вновь будут доступны для обслуживания.

В соцсетях жители также заметили, что в городе не работают кассы самообслуживания. Однако они предположили, что это связано с частыми кражами продуктов из «Пятерочки». «Воруют много, поэтому и закрыли», — написал во «ВКонтакте» Виктор Брайер.

Ранее URA.RU сообщало, что в магазинах «Пятерочка» резко выросла цена на овощи. Стоимость обусловлена ценами на поставку импортной продукции и овощей, выращенных в теплицах.

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В продуктовых магазинах торговой сети «Пятерочка» не работают кассы самообслуживания. Как сообщили URA.RU представители ритейлера, кассы закрыты временно. «Мы приостановили работу касс самообслуживания для обновления программного обеспечения», — сообщили агентству в пресс-службе «Пятерочки». В скором времени электронно-механические устройства вновь будут доступны для обслуживания. В соцсетях жители также заметили, что в городе не работают кассы самообслуживания. Однако они предположили, что это связано с частыми кражами продуктов из «Пятерочки». «Воруют много, поэтому и закрыли», — написал во «ВКонтакте» Виктор Брайер. Ранее URA.RU сообщало, что в магазинах «Пятерочка» резко выросла цена на овощи. Стоимость обусловлена ценами на поставку импортной продукции и овощей, выращенных в теплицах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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