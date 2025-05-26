В Слободо-Туринском районе Свердловской области 26 мая произошло смертельное ДТП с участием 11-летнего велосипедиста. Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, трагедия случилась около 15:20 на 6-м километре автодороги «Подъезд к д. Ермакова от 8 км автодороги с. Краснослободское—с. Липчинское—граница с Тюменской областью».
«По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Focus, двигаясь в сторону деревни Ермакова в зоне действия знака „Обгон запрещен“, при наличии видимой сплошной линии разметки, не обеспечил постоянный контроль за движением, совершил выезд на встречную полосу, где допустил наезд на велосипедиста, который двигался попутно и совершал поворот налево. В результате аварии велосипедист — 11-летний мальчик — от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия бригады медицинской помощи», — сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
Установлено, что за рулем автомобиля находился 61-летний житель Ямало-Ненецкого автономного округа со стажем вождения четыре года. На момент аварии он был трезв. Полиция начала детальное разбирательство всех обстоятельств произошедшего.
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