Зеленский подтвердил опасения республик Донбасса

17 апреля 2022 в 01:42 Размер текста - 17 +

Киев действительно может попытаться силой восстановить контроль над Донбассом, чего опасаются Донецкая и Луганская народные республики. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью местным СМИ. «[ДНР и ЛНР] боятся быть отдельными республиками, потому что если они отдельные республики, то они понимают, что в какой-то момент Украина может прийти в отдельные республики. Может», — заявил Владимир Зеленский, передает ТАСС. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. Владимир Зеленский раскрыл условия создания мирного договора с Россией. Украинский лидер рассказал, что не видит возможности продвинуться в переговорах по вопросу ДНР и ЛНР.