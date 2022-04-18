Власти назвали точные сроки запуска наземного метро в Перми

19 апреля 2022 в 11:13 Размер текста - 17 +

«Ласточка» начнет курсировать по пермскому кольцу в течение двух недель Фото: Сергей Русанов © URA.RU Кольцевое движение скоростных электропоездов «Ласточка» в Перми будет запущено в ближайшие две недели. Время прохождения электрички по кольцу не должно превысить 50 минут. «В ближайшие две недели первый электропоезд „Ласточка“ поедет по кольцу», — заявил в эфире радиостанции «КП-Пермь» министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский. О запуске скоростного наземного метро краевые власти впервые объявили в 2020 году. URA.RU рассказывало, что транспортный проект подразумевает реализацию в два этапа. В рамках первого этапа (2021—2024 годы) появится кольцевой маршрут, который соединит лево- и правобережную части Перми. Также будет построен транспортно-пересадочный узел Пермь-II, проектирование которого уже началось. На втором этапе появятся Пермские диаметры — железнодорожные линии, связанные с Пермским кольцом. Они включают в себя направления Краснокамск—Голованово, Оверята—Ферма, Ферма—Левшино. Кроме этого, будут построены и модернизированы железнодорожные остановки. Реализация данного этапа рассчитана до 2030 года. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

Кольцевое движение скоростных электропоездов «Ласточка» в Перми будет запущено в ближайшие две недели. Время прохождения электрички по кольцу не должно превысить 50 минут. «В ближайшие две недели первый электропоезд „Ласточка“ поедет по кольцу», — заявил в эфире радиостанции «КП-Пермь» министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский. О запуске скоростного наземного метро краевые власти впервые объявили в 2020 году. URA.RU рассказывало, что транспортный проект подразумевает реализацию в два этапа. В рамках первого этапа (2021—2024 годы) появится кольцевой маршрут, который соединит лево- и правобережную части Перми. Также будет построен транспортно-пересадочный узел Пермь-II, проектирование которого уже началось. На втором этапе появятся Пермские диаметры — железнодорожные линии, связанные с Пермским кольцом. Они включают в себя направления Краснокамск—Голованово, Оверята—Ферма, Ферма—Левшино. Кроме этого, будут построены и модернизированы железнодорожные остановки. Реализация данного этапа рассчитана до 2030 года.