18 апреля 2022
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Власти назвали точные сроки запуска наземного метро в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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ЖД станции и электропоезда. Пермь, электропоезд, электрички, ласточка, железная дорога, жд вокзал пермь 1, жд депо
«Ласточка» начнет курсировать по пермскому кольцу в течение двух недель Фото:

Кольцевое движение скоростных электропоездов «Ласточка» в Перми будет запущено в ближайшие две недели. Время прохождения электрички по кольцу не должно превысить 50 минут.

«В ближайшие две недели первый электропоезд „Ласточка“ поедет по кольцу», — заявил в эфире радиостанции «КП-Пермь» министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский. О запуске скоростного наземного метро краевые власти впервые объявили в 2020 году.

URA.RU рассказывало, что транспортный проект подразумевает реализацию в два этапа. В рамках первого этапа (2021—2024 годы) появится кольцевой маршрут, который соединит лево- и правобережную части Перми. Также будет построен транспортно-пересадочный узел Пермь-II, проектирование которого уже началось.

На втором этапе появятся Пермские диаметры — железнодорожные линии, связанные с Пермским кольцом. Они включают в себя направления Краснокамск—Голованово, Оверята—Ферма, Ферма—Левшино. Кроме этого, будут построены и модернизированы железнодорожные остановки. Реализация данного этапа рассчитана до 2030 года.

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Кольцевое движение скоростных электропоездов «Ласточка» в Перми будет запущено в ближайшие две недели. Время прохождения электрички по кольцу не должно превысить 50 минут. «В ближайшие две недели первый электропоезд „Ласточка“ поедет по кольцу», — заявил в эфире радиостанции «КП-Пермь» министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский. О запуске скоростного наземного метро краевые власти впервые объявили в 2020 году. URA.RU рассказывало, что транспортный проект подразумевает реализацию в два этапа. В рамках первого этапа (2021—2024 годы) появится кольцевой маршрут, который соединит лево- и правобережную части Перми. Также будет построен транспортно-пересадочный узел Пермь-II, проектирование которого уже началось. На втором этапе появятся Пермские диаметры — железнодорожные линии, связанные с Пермским кольцом. Они включают в себя направления Краснокамск—Голованово, Оверята—Ферма, Ферма—Левшино. Кроме этого, будут построены и модернизированы железнодорожные остановки. Реализация данного этапа рассчитана до 2030 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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