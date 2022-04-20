20 апреля 2022

В Тюменской области насчитали 66 миллионеров

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В регионе проживает 9 человек с доходом от 500 миллиона рублей до миллиарда Фото:

В Тюменской области проживает 66 человек, чей доход превышает 100 млн рублей, а также в регионе есть один миллиардер. Об этом сообщили на пресс-конференции посвященной декларационной кампании по НДФЛ-2022.

«По итогам прошлой декларационной кампании в регионе зарегистрировано 66 граждан с доходом от 100 до 500 миллионов рублей, 9 граждан с доходом превышающем 500 миллионов и один гражданин с доходом свыше миллиарда», — прокомментировала заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Тюменской области Ольга Иванова.

Также Иванова объяснила, что подвести итоги текущей декларационной кампании нельзя, так как она еще не завершена. Заполнить декларацию о доходах можно онлайн в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц.

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В Тюменской области проживает 66 человек, чей доход превышает 100 млн рублей, а также в регионе есть один миллиардер. Об этом сообщили на пресс-конференции посвященной декларационной кампании по НДФЛ-2022. «По итогам прошлой декларационной кампании в регионе зарегистрировано 66 граждан с доходом от 100 до 500 миллионов рублей, 9 граждан с доходом превышающем 500 миллионов и один гражданин с доходом свыше миллиарда», — прокомментировала заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Тюменской области Ольга Иванова. Также Иванова объяснила, что подвести итоги текущей декларационной кампании нельзя, так как она еще не завершена. Заполнить декларацию о доходах можно онлайн в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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