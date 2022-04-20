В Тюменской области насчитали 66 миллионеров

В Тюменской области проживает 66 человек, чей доход превышает 100 млн рублей, а также в регионе есть один миллиардер. Об этом сообщили на пресс-конференции посвященной декларационной кампании по НДФЛ-2022.
«По итогам прошлой декларационной кампании в регионе зарегистрировано 66 граждан с доходом от 100 до 500 миллионов рублей, 9 граждан с доходом превышающем 500 миллионов и один гражданин с доходом свыше миллиарда», — прокомментировала заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Тюменской области Ольга Иванова.
Также Иванова объяснила, что подвести итоги текущей декларационной кампании нельзя, так как она еще не завершена. Заполнить декларацию о доходах можно онлайн в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц.
В Тюменской области проживает 66 человек, чей доход превышает 100 млн рублей, а также в регионе есть один миллиардер. Об этом сообщили на пресс-конференции посвященной декларационной кампании по НДФЛ-2022. «По итогам прошлой декларационной кампании в регионе зарегистрировано 66 граждан с доходом от 100 до 500 миллионов рублей, 9 граждан с доходом превышающем 500 миллионов и один гражданин с доходом свыше миллиарда», — прокомментировала заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Тюменской области Ольга Иванова. Также Иванова объяснила, что подвести итоги текущей декларационной кампании нельзя, так как она еще не завершена. Заполнить декларацию о доходах можно онлайн в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц.