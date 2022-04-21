Власти ЯНАО потратят десятки миллионов на молодежные форумы

На мероприятия для молодежи в 2022 году потратят более 65 миллионов рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

На проведение различных мероприятий в направлениях молодежной политики и туризма власти ЯНАО выделили 65 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте закупок.

«Оказание услуг по бронированию, оформлению, приобретению и доставке билетов на виды общественного транспорта (воздушных судов, железнодорожного транспорта, речных судов, организация трансферта), услуг по бронированию мест временного проживания участниками окружных, региональных, межрегиональных, всероссийских, международных мероприятий в сфере молодежной политики и туризма», — говорится в документах. Начальная цена контракта составляет 65 миллионов рублей. Средства выделяются из бюджета региона.

В пресс-службе правительства агентству ответили, что средства пойдут не только на молодежные форумы, но и на другие очные мероприятия, в том числе на детские поездки в летние оздоровительные учреждения. Контракты на оказание таких услуг будут действовать до 15 декабря 2022 года. Закупку осуществляют «Агентство по развитию регионального туризма», «Арктический центр добровольчества» и «Окружной молодежный центр».

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Ямала Дмитрий Артюхов пообещал повысить зарплаты сотрудникам молодежных учреждений. Также глава региона заявил о необходимости усовершенствования молодежных площадок.