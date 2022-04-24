Курганский завод испытывает проблемы с импортными компонентами

На курганском пивоваренном заводе проблемы с поставкой зарубежного хмеля Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Курганский пивоваренный завод столкнулся с нехваткой импортных ингредиентов для пива. Из-за санкций на производстве начались проблемы с поставкой зарубежного хмеля. Предприятию пришлось закупать важные компоненты в несколько раз дороже. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил начальник отдела маркетинга ООО «Зауральские напитки» Александр Зайкин.

«После того как ударили санкции, мы начали сразу же забивать наши склады сырьем. На тот период приходилось закупать все втридорога. Сейчас запасов по ингредиентам пока еще хватает, но остается проблема с поставкой зарубежного хмеля. В России выращивают всего лишь 2% хмеля из всего потребления пива. Это очень мало. Один из наших российских поставщиков начал увеличивать объемы по хмелю. Партнеры стали больше засаживать свои плантации. Надеемся, что будут большие объемы», — рассказал Зайкин.

Проблемы могут возникнуть и с поставкой импортного оборудования. «У нас на пивоваренном участке стоит немецкое оборудование. Программное обеспечение тоже импортное. Пока нет ясности, что будет с поставками. К концу месяца должна пройти прямая линия с немецкими поставщиками оборудования. Но пока сейчас сказать, что будет», — сказал Зайкин. Из-за проблем в логистике и повышения цен поставщиками на заводе уже планируют поднять стоимость пива до 10%.

Ранее URA.RU писало о том, что курганский пивоваренный завод ООО «Зауральские напитки» поднял стоимость на безалкогольные напитки по причине подорожания импортных компонентов. Цена в магазинах выросла не более чем на 10%. При этом на курганском предприятии отмечали, что проблем с ингредиентами для газированной воды нет.

Товары и оборудование в России начали дорожать из-за санкционного давления со стороны Запада, которое, по словам властей РФ, продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин отмечал, что цель санкций — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории российского государства и его роли в важнейших мировых событиях». Новые санкции стали вводиться после начала российской спецоперации на Украине.

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