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Пермские власти сообщили о первом в этом году лесном пожаре

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Пожар под Рефтинским. Свердловская область, пожарище, дерево горит, сгоревший лес, лесные пожары, лес после пожара
В Пермском крае начался сезон лесных пожаров Фото:

В Пермском крае обнаружен первый в этом году лесной пожар. Он произошел в Оханском районе, рассказали в минприроды Прикамья.

«Возгорание обнаружили на территории Оханского городского округа в 50 м от д. Осиновка. Площадь пожара составила 0,32 га. По предварительным данным, причиной лесного пожара стало возгорание жилого дома, затем огонь перешел на сухую траву, что повлекло за собой возгорание прилегающей территории лесного фонда», — говорится на сайте министерства. Пожар удалось локализовать и ликвидировать.

В региональном управлении МЧС сообщают, что за последние сутки в Пермском крае произошло 14 ландшафтных пожаров. В минприроды напоминают, что в 2021 году на территории края зафиксировано 166 лесных пожаров на площади 1102,54 га. Основная причина их возникновения — неосторожное обращение с огнем.

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В Пермском крае обнаружен первый в этом году лесной пожар. Он произошел в Оханском районе, рассказали в минприроды Прикамья. «Возгорание обнаружили на территории Оханского городского округа в 50 м от д. Осиновка. Площадь пожара составила 0,32 га. По предварительным данным, причиной лесного пожара стало возгорание жилого дома, затем огонь перешел на сухую траву, что повлекло за собой возгорание прилегающей территории лесного фонда», — говорится на сайте министерства. Пожар удалось локализовать и ликвидировать. В региональном управлении МЧС сообщают, что за последние сутки в Пермском крае произошло 14 ландшафтных пожаров. В минприроды напоминают, что в 2021 году на территории края зафиксировано 166 лесных пожаров на площади 1102,54 га. Основная причина их возникновения — неосторожное обращение с огнем.
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