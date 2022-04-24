Пермские власти сообщили о первом в этом году лесном пожаре

В Пермском крае начался сезон лесных пожаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае обнаружен первый в этом году лесной пожар. Он произошел в Оханском районе, рассказали в минприроды Прикамья.

«Возгорание обнаружили на территории Оханского городского округа в 50 м от д. Осиновка. Площадь пожара составила 0,32 га. По предварительным данным, причиной лесного пожара стало возгорание жилого дома, затем огонь перешел на сухую траву, что повлекло за собой возгорание прилегающей территории лесного фонда», — говорится на сайте министерства. Пожар удалось локализовать и ликвидировать.

В региональном управлении МЧС сообщают, что за последние сутки в Пермском крае произошло 14 ландшафтных пожаров. В минприроды напоминают, что в 2021 году на территории края зафиксировано 166 лесных пожаров на площади 1102,54 га. Основная причина их возникновения — неосторожное обращение с огнем.