Россель заявил, что началась работа над изменением закона о СМИ

29 апреля 2022 в 17:13 Размер текста - 17 +

Россель предложил на время спецоперации внести изменения в закон о СМИ Фото: Анна Майорова © URA.RU Сенатор, экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель сообщил, что готовится комиссия, которая будет заниматься разработкой временного изменения закона о СМИ. Об этом Россель рассказал URA.RU. «Будет создана комиссия. У нас есть комитет по законодательству, который будет разрабатывать эту поправку с думой», — заявил он. Он также уточнил, что в разработке поправки будут участвовать и журналисты. Сама поправка подразумевает запрет для медиа «субъективной внесудебной оценки» действий граждан. Россель уверен, что поправка сможет предотвратить раскол в обществе. «Убежден, что сегодня журналистика должна решать две стратегические задачи — подача объективной информации и максимальная работа по консолидации общества», — написал свердловский сенатор в своем telegram-канале. С законодательной инициативой Россель выступил после того как телеведущий Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Экс-губернатор назвал высказывание Соловьева недопустимыми и неприличными. Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова предложила позвать Соловьева в гости в Екатеринбург, чтобы он изменил свое мнение. В полемику также вступили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Сенатор, экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель сообщил, что готовится комиссия, которая будет заниматься разработкой временного изменения закона о СМИ. Об этом Россель рассказал URA.RU. «Будет создана комиссия. У нас есть комитет по законодательству, который будет разрабатывать эту поправку с думой», — заявил он. Он также уточнил, что в разработке поправки будут участвовать и журналисты. Сама поправка подразумевает запрет для медиа «субъективной внесудебной оценки» действий граждан. Россель уверен, что поправка сможет предотвратить раскол в обществе. «Убежден, что сегодня журналистика должна решать две стратегические задачи — подача объективной информации и максимальная работа по консолидации общества», — написал свердловский сенатор в своем telegram-канале. С законодательной инициативой Россель выступил после того как телеведущий Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Экс-губернатор назвал высказывание Соловьева недопустимыми и неприличными. Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова предложила позвать Соловьева в гости в Екатеринбург, чтобы он изменил свое мнение. В полемику также вступили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.