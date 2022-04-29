Россель заявил, что началась работа над изменением закона о СМИ

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Визит члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Эдуарда Росселя в город Нижний Тагил. Свердловская область, россель эдуард, портрет
Россель предложил на время спецоперации внести изменения в закон о СМИ Фото:

Сенатор, экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель сообщил, что готовится комиссия, которая будет заниматься разработкой временного изменения закона о СМИ. Об этом Россель рассказал URA.RU.

«Будет создана комиссия. У нас есть комитет по законодательству, который будет разрабатывать эту поправку с думой», — заявил он.

Он также уточнил, что в разработке поправки будут участвовать и журналисты. Сама поправка подразумевает запрет для медиа «субъективной внесудебной оценки» действий граждан. Россель уверен, что поправка сможет предотвратить раскол в обществе. «Убежден, что сегодня журналистика должна решать две стратегические задачи — подача объективной информации и максимальная работа по консолидации общества», — написал свердловский сенатор в своем telegram-канале.

С законодательной инициативой Россель выступил после того как телеведущий Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Экс-губернатор назвал высказывание Соловьева недопустимыми и неприличными. Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова предложила позвать Соловьева в гости в Екатеринбург, чтобы он изменил свое мнение. В полемику также вступили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

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Сенатор, экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель сообщил, что готовится комиссия, которая будет заниматься разработкой временного изменения закона о СМИ. Об этом Россель рассказал URA.RU. «Будет создана комиссия. У нас есть комитет по законодательству, который будет разрабатывать эту поправку с думой», — заявил он. Он также уточнил, что в разработке поправки будут участвовать и журналисты. Сама поправка подразумевает запрет для медиа «субъективной внесудебной оценки» действий граждан. Россель уверен, что поправка сможет предотвратить раскол в обществе. «Убежден, что сегодня журналистика должна решать две стратегические задачи — подача объективной информации и максимальная работа по консолидации общества», — написал свердловский сенатор в своем telegram-канале. С законодательной инициативой Россель выступил после того как телеведущий Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Экс-губернатор назвал высказывание Соловьева недопустимыми и неприличными. Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова предложила позвать Соловьева в гости в Екатеринбург, чтобы он изменил свое мнение. В полемику также вступили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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