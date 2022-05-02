02 мая 2022
01 мая 2022
30 апреля 2022
29 апреля 2022

Житель ЯНАО погиб при пожаре в гараже

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в неэксплуатируемом одноэтажном здании на улице Челюскинцев, 5м. Екатеринбург, задымление, тушение пожара, пожарные, возгорание, кислородные баллоны, пожарник, пожарная безопасность, кислородный баллон, пожаротушение, Мчс россии
Причины пожара устанавливаются Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) 3 мая в результате пожара погиб мужчина. Возгорание произошло в одном из гаражей комплекса «Ханто-1».

«ЯНАО. г. Ноябрьск. В 18.07 местного времени поступило сообщение о пожаре в гараже размерами 6×4 в гаражном комплексе „Ханто-1“. Пожарные прибыли к месту вызова через 7 минут. В 18:18 обнаружено тело мужчины без признаков жизни», — указано в сообщении telegram-канала «Ноябрьский пожарно-спасательный гарнизон».

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар через 37 минут. В тушении было задействовано 15 человек личного состава и 3 единицы спецтехники. Причины возгорания устанавливают дознаватели.

Ранее URA.RU писало, что в Салехарде в результате пожара погибла женщина 1995 года рождения. ЧП произошло в девятиэтажном доме.

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В Ноябрьске (ЯНАО) 3 мая в результате пожара погиб мужчина. Возгорание произошло в одном из гаражей комплекса «Ханто-1». «ЯНАО. г. Ноябрьск. В 18.07 местного времени поступило сообщение о пожаре в гараже размерами 6×4 в гаражном комплексе „Ханто-1“. Пожарные прибыли к месту вызова через 7 минут. В 18:18 обнаружено тело мужчины без признаков жизни», — указано в сообщении telegram-канала «Ноябрьский пожарно-спасательный гарнизон». Сотрудники МЧС ликвидировали пожар через 37 минут. В тушении было задействовано 15 человек личного состава и 3 единицы спецтехники. Причины возгорания устанавливают дознаватели. Ранее URA.RU писало, что в Салехарде в результате пожара погибла женщина 1995 года рождения. ЧП произошло в девятиэтажном доме.
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