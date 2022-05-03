Бизнесмен из Нового Уренгоя скрыл миллионы от государства

Генеральный директор ООО «РегионСтрой» скрыл от налогов 16 млн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) генеральный директор ООО «РегионСтрой» скрыл от налогов 16 млн рублей. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по ЯНАО.

«По данным следствия, в городе Новый Уренгой руководитель общества с ограниченной ответственностью в 2019—2020 годах, достоверно зная о наличии у организации имеющейся задолженности в бюджетную систему Российской Федерации, скрыл денежные средства, за счет которых должно производится взыскание задолженности, на общую сумму около 16 млн рублей», — говорится в сообщении. Преступление было выявлено сотрудниками УЭБиПК УМВД России по ЯНАО. В настоящее время уголовное дело по факту сокрытия денежных средств от налогов передано в суд.

По информации базы данных «Контур.Фокус», в Новом Уренгое есть около пяти компаний с таким названием. Определить, в какой именно организации генеральный директор скрыл от налогов 16 млн рублей на момент публикации материала не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что компания «РегионСтрой» не платит зарплату своим сотрудникам. Без денег осталась бригада монтажников и сварщиков, которые работали вблизи Нового Уренгоя, а также на месторождении «Заполярное».