10 мая 2022

Экс-начальнику института Росгвардии в Перми изменили срок ареста

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Купавский останется под домашним арестом до 17 июня Фото:

Бывшему начальнику пермского института войск Росгвардии (ПВИВНГ) Владимиру Купавскому изменили срок содержания под домашним арестом, который истекал 3 августа 2022 года. Рассмотрев апелляционные жалобы адвокатов Купаского, Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону принял решение оставить его под домашним арестом до 17 июля. Информация указана на сайте суда.

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Начальник пермского военного института попал под статью

«Постановление заместителя председателя Астраханского гарнизонного военного суда от 27 января 2022 года о продлении срока содержания под домашним арестом обвиняемого Купавского Владимира Федоровича, в связи с существенным нарушением уголовно-процессуального закона, изменить. Считать, что срок содержания Купавского В.Ф. под домашним арестом истекает 17 июля 2022 года», — сказано в судебном постановлении.

В апелляционных жалобах защита Купавского считала судебное постановление Астраханского гарнизонного военного суда «незаконным и необоснованным». На суде они просили его отменить, изменив меру пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий.

Купавский обвиняется в нескольких эпизодах преступной деятельности, в том числе вымогательстве и получении взяток, превышении должностных полномочий. В декабре 2020 года он был помещен под домашний арест, а весной 2021-го уволен с должности начальника ПВИВНГ в связи с указом президента Владимира Путина. Уголовное дело в отношении него рассмотрит Астраханский военный гарнизонный суд.

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Бывшему начальнику пермского института войск Росгвардии (ПВИВНГ) Владимиру Купавскому изменили срок содержания под домашним арестом, который истекал 3 августа 2022 года. Рассмотрев апелляционные жалобы адвокатов Купаского, Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону принял решение оставить его под домашним арестом до 17 июля. Информация указана на сайте суда. «Постановление заместителя председателя Астраханского гарнизонного военного суда от 27 января 2022 года о продлении срока содержания под домашним арестом обвиняемого Купавского Владимира Федоровича, в связи с существенным нарушением уголовно-процессуального закона, изменить. Считать, что срок содержания Купавского В.Ф. под домашним арестом истекает 17 июля 2022 года», — сказано в судебном постановлении. В апелляционных жалобах защита Купавского считала судебное постановление Астраханского гарнизонного военного суда «незаконным и необоснованным». На суде они просили его отменить, изменив меру пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий. Купавский обвиняется в нескольких эпизодах преступной деятельности, в том числе вымогательстве и получении взяток, превышении должностных полномочий. В декабре 2020 года он был помещен под домашний арест, а весной 2021-го уволен с должности начальника ПВИВНГ в связи с указом президента Владимира Путина. Уголовное дело в отношении него рассмотрит Астраханский военный гарнизонный суд.
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