Военный суд Роcтова решит судьбу экс-начальника вуза в Перми

Суд рассмотрит жалобу адвоката Владимира Купавского Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вопрос о продлении срока содержания под арестом экс-начальника Пермского военного института войск нацгвардии (ПВИВНГ) Владимира Купавского будет решаться в Ростове-на-Дону. Информация отражена в картотеке Астраханского военного гарнизонного суда, куда поступило уголовное дело.

Указано, что адвокат подсудимого, Михаилом Постоногов, подал апелляционную жалобу в Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону. «Решение по поступившей жалобе: принята к рассмотрению», — указано в картотеке суда.

В январе уголовное дело в отношении Купавского из Пермского гарнизонного военного суда было направлено по подсудности в Астраханский военный гарнизонный суд. Он обвиняется в нескольких эпизодах преступной деятельности, в том числе вымогательстве и получении взяток, превышении должностных полномочий. С декабря 2020 года Купавский находится под домашним арестом. Весной 2021 года указом президента России Владимира Путина он был уволен с должности начальника ПВИВНГ.