09 февраля 2022

Военный суд Роcтова решит судьбу экс-начальника вуза в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебный процесс по делу экс-мэра Каменска-Уральского Михаила Астахова. Свердловская область, Каменск-Уральский, приговор, судья, суд
Суд рассмотрит жалобу адвоката Владимира Купавского Фото:

Вопрос о продлении срока содержания под арестом экс-начальника Пермского военного института войск нацгвардии (ПВИВНГ) Владимира Купавского будет решаться в Ростове-на-Дону. Информация отражена в картотеке Астраханского военного гарнизонного суда, куда поступило уголовное дело.

Указано, что адвокат подсудимого, Михаилом Постоногов, подал апелляционную жалобу в Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону. «Решение по поступившей жалобе: принята к рассмотрению», — указано в картотеке суда.

В январе уголовное дело в отношении Купавского из Пермского гарнизонного военного суда было направлено по подсудности в Астраханский военный гарнизонный суд. Он обвиняется в нескольких эпизодах преступной деятельности, в том числе вымогательстве и получении взяток, превышении должностных полномочий. С декабря 2020 года Купавский находится под домашним арестом. Весной 2021 года указом президента России Владимира Путина он был уволен с должности начальника ПВИВНГ.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Вопрос о продлении срока содержания под арестом экс-начальника Пермского военного института войск нацгвардии (ПВИВНГ) Владимира Купавского будет решаться в Ростове-на-Дону. Информация отражена в картотеке Астраханского военного гарнизонного суда, куда поступило уголовное дело. Указано, что адвокат подсудимого, Михаилом Постоногов, подал апелляционную жалобу в Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону. «Решение по поступившей жалобе: принята к рассмотрению», — указано в картотеке суда. В январе уголовное дело в отношении Купавского из Пермского гарнизонного военного суда было направлено по подсудности в Астраханский военный гарнизонный суд. Он обвиняется в нескольких эпизодах преступной деятельности, в том числе вымогательстве и получении взяток, превышении должностных полномочий. С декабря 2020 года Купавский находится под домашним арестом. Весной 2021 года указом президента России Владимира Путина он был уволен с должности начальника ПВИВНГ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...