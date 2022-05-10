Житель Нефтеюганска погиб во время спецоперации на Украине

Военный из Нефтеюганска погиб во время спецоперации на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Житель Нефтеюганска Максим Захарчук погиб в ходе выполнения задания во время спецоперации на территории Украины. Об этом сказано в сообщении группы властей ХМАО «Югра» соцсети «ВКонтакте».

«Погиб при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на территории Украины. Максим Захарчук до конца исполнил воинский долг, верный военной присяге, проявив стойкость и мужество», — сказано в сообщении.

Соболезнования семье Захарчука выразила губернатор ХМАО Наталья Комарова. Власти Югры также заверили, что семье погибшего обеспечат необходимую поддержку. «Близких Максима Захарчука власти Югры обеспечат всеми мерами поддержки, предусмотренными законодательством РФ для членов семей военнослужащих, погибших при исполнении воинских обязанностей», — сказано в сообщении властей.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Ее цель — завершение восьмилетнего конфликта между ВСУ и силами ДНР и ЛНР. Позже Минобороны России предоставила документы, в которых сообщалось, что украинские силы планировали начало полномасштабных боевых действий на территории Донбасса.