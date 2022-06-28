Посты Шумкова помогли ему попасть в топ-30 рейтинга губернаторов

29 июня 2022 в 14:08 Размер текста - 17 +

Глава Курганской области Вадим Шумков поднялся в федеральном рейтинге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков занял 30-ю позицию рейтинга активности глав регионов в соцсетях за минувшую неделю с 20 по 26 июня. Таким образом Шумков поднялся на один пункт. Информация об этом содержится в исследовании Агентства политических и экономический коммуникаций (АПЭК). «Средние позиции. 30 место — Вадим Шумков. В прежнем рейтинге губернатор Курганской области занимал 31 место», — говорится в данных АПЭК. Лидером по числу постов (221), комментариев, лайков и репостов остается глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. На втором месте губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. На третьем — мэр Москвы Сергей Собянин. В АПЭК отметили, что чаще всего аудитория активно откликалась на посты военно-патриотической направленности. Подписчиков также интересовали выпускные и разные инфраструктурные объекты. В исследовании учитывала активность глав регионов в соцсетях — ВК, ОК, Telegram. Так же учитывали лайки, реакция подписчиков на посты, разнообразие контента. На прошедшей неделе Шумков присутствовал на общеобластном выпускном, который был организован по его инициативе. Также глава Курганской области побывал на торжественной встрече с курганскими росгвардейцами, приехавшими с командировки на Украину, и вручил одному из них медаль «За отвагу». Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Губернатор Курганской области Вадим Шумков занял 30-ю позицию рейтинга активности глав регионов в соцсетях за минувшую неделю с 20 по 26 июня. Таким образом Шумков поднялся на один пункт. Информация об этом содержится в исследовании Агентства политических и экономический коммуникаций (АПЭК). «Средние позиции. 30 место — Вадим Шумков. В прежнем рейтинге губернатор Курганской области занимал 31 место», — говорится в данных АПЭК. Лидером по числу постов (221), комментариев, лайков и репостов остается глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. На втором месте губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. На третьем — мэр Москвы Сергей Собянин. В АПЭК отметили, что чаще всего аудитория активно откликалась на посты военно-патриотической направленности. Подписчиков также интересовали выпускные и разные инфраструктурные объекты. В исследовании учитывала активность глав регионов в соцсетях — ВК, ОК, Telegram. Так же учитывали лайки, реакция подписчиков на посты, разнообразие контента. На прошедшей неделе Шумков присутствовал на общеобластном выпускном, который был организован по его инициативе. Также глава Курганской области побывал на торжественной встрече с курганскими росгвардейцами, приехавшими с командировки на Украину, и вручил одному из них медаль «За отвагу».