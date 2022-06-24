24 июня 2022

Губернатор Шумков вручил госнаграду прибывшему с Украины курганцу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны судебного пристава Михаила Малинникова. Курган, прощание с погибшим, собр
В Кургане Вадим Шумков вручил медаль бойцу СОБРа Фото:

Глава Курганской области побывал на торжественной встрече с курганскими росгвардейцами, приехавшими с командировки на Украину, и вручил одному из них медаль «За отвагу». Об этом сообщили в правительстве региона.

«Губернатор Курганской области Вадим Шумков поблагодарил курганских росгвардейцев, выполнивших служебный долг в ходе спецоперации на Украине.<…> Сотрудник СОБР „Мангуст“ получил из рук губернатора государственную награду — медаль „За отвагу“», — рассказали в пресс-службе правительства. Несколько человек получили благодарственные письма губернатора, а также медали Росгвардии и ценные подарки.

Вадим Шумков обратился к сотрудникам курганского сводного отряда ОМОН «СКИФ» и СОБР «Мангуст». «Хочу сказать спасибо этим отважным парням, на которых наша Курганская область, наша страна может положиться в трудный момент», — заявил руководитель региона.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские бойцы спецподразделений прибыли с Украины на Родину. Как рассказали в курганском управлении Росгвардии, сводный отряд сохранил всех командированных сотрудников.

Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации на Украине 24 февраля. Как сообщал президент РФ Владимир Путин, операция является единственным способом прекратить геноцид населения в Донбассе. Путин также заверил, что операция носит исключительно освободительный характер.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков вручает госнаграду курганскому бойцу СОБР

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Глава Курганской области побывал на торжественной встрече с курганскими росгвардейцами, приехавшими с командировки на Украину, и вручил одному из них медаль «За отвагу». Об этом сообщили в правительстве региона. «Губернатор Курганской области Вадим Шумков поблагодарил курганских росгвардейцев, выполнивших служебный долг в ходе спецоперации на Украине.<…> Сотрудник СОБР „Мангуст“ получил из рук губернатора государственную награду — медаль „За отвагу“», — рассказали в пресс-службе правительства. Несколько человек получили благодарственные письма губернатора, а также медали Росгвардии и ценные подарки. Вадим Шумков обратился к сотрудникам курганского сводного отряда ОМОН «СКИФ» и СОБР «Мангуст». «Хочу сказать спасибо этим отважным парням, на которых наша Курганская область, наша страна может положиться в трудный момент», — заявил руководитель региона. Ранее URA.RU сообщало, что курганские бойцы спецподразделений прибыли с Украины на Родину. Как рассказали в курганском управлении Росгвардии, сводный отряд сохранил всех командированных сотрудников. Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации на Украине 24 февраля. Как сообщал президент РФ Владимир Путин, операция является единственным способом прекратить геноцид населения в Донбассе. Путин также заверил, что операция носит исключительно освободительный характер.
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