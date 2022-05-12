Убыточным предприятием мэрии в Пермском крае займется строитель

13 мая 2022 в 14:42 Размер текста - 17 +

За коммунальные сети Березников будет отвечать бывший строитель Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Березниках (Пермский край) муниципальное предприятие «Водоканал» возглавил Евгений Тупицын. Информация опубликована на официальном сайте администрации города. « К обязанностям директора МУП „Водоканал города Березники“ приступил Евгений Тупицын. Ранее он руководил проектами строительства на крупных промышленных предприятиях», — сказано в сообщении. По информации СБИС, Тупицын, до января 2019 года возглавлял строительную компанию «РСМУ» в Березниках. Березниковский «Водоканал» оставался без руководства с марта прошлого года, когда его покинул прежний директор, соратник экс-мэра Сергея Дьякова, Игорь Вылеток. Муниципальное предприятие является убыточным, начиная с 2017 года. По итогам 2021 года чистый убыток «Водоканала» превысил 50 млн рублей. Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» , будьте в курсе всех важных событий.

В Березниках (Пермский край) муниципальное предприятие «Водоканал» возглавил Евгений Тупицын. Информация опубликована на официальном сайте администрации города. « К обязанностям директора МУП „Водоканал города Березники“ приступил Евгений Тупицын. Ранее он руководил проектами строительства на крупных промышленных предприятиях», — сказано в сообщении. По информации СБИС, Тупицын, до января 2019 года возглавлял строительную компанию «РСМУ» в Березниках. Березниковский «Водоканал» оставался без руководства с марта прошлого года, когда его покинул прежний директор, соратник экс-мэра Сергея Дьякова, Игорь Вылеток. Муниципальное предприятие является убыточным, начиная с 2017 года. По итогам 2021 года чистый убыток «Водоканала» превысил 50 млн рублей.