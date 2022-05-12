12 мая 2022

Убыточным предприятием мэрии в Пермском крае займется строитель

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За коммунальные сети Березников будет отвечать бывший строитель Фото:

В Березниках (Пермский край) муниципальное предприятие «Водоканал» возглавил Евгений Тупицын. Информация опубликована на официальном сайте администрации города.

« К обязанностям директора МУП „Водоканал города Березники“ приступил Евгений Тупицын. Ранее он руководил проектами строительства на крупных промышленных предприятиях», — сказано в сообщении. По информации СБИС, Тупицын, до января 2019 года возглавлял строительную компанию «РСМУ» в Березниках.

Березниковский «Водоканал» оставался без руководства с марта прошлого года, когда его покинул прежний директор, соратник экс-мэра Сергея Дьякова, Игорь Вылеток. Муниципальное предприятие является убыточным, начиная с 2017 года. По итогам 2021 года чистый убыток «Водоканала» превысил 50 млн рублей.

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В Березниках (Пермский край) муниципальное предприятие «Водоканал» возглавил Евгений Тупицын. Информация опубликована на официальном сайте администрации города. « К обязанностям директора МУП „Водоканал города Березники“ приступил Евгений Тупицын. Ранее он руководил проектами строительства на крупных промышленных предприятиях», — сказано в сообщении. По информации СБИС, Тупицын, до января 2019 года возглавлял строительную компанию «РСМУ» в Березниках. Березниковский «Водоканал» оставался без руководства с марта прошлого года, когда его покинул прежний директор, соратник экс-мэра Сергея Дьякова, Игорь Вылеток. Муниципальное предприятие является убыточным, начиная с 2017 года. По итогам 2021 года чистый убыток «Водоканала» превысил 50 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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